Knjige in branje brez meja

Do 15. maja bo v devetih občinah med Italijo in Slovenijo potekal mednarodni festival otroške literature Librilliamo, ki so ga letos naslovili Luce (Svetloba). Dogodki bodo potekali na številnih lokacijah, med katerimi je Feiglova knjižnica v Trgovskem domu, na njih pa pričakujejo skupno okrog 3500 otrok in mladih iz obeh držav in celo iz Madžarske.

Na včerajšnji predstavitvi programa ob navzočnosti goriškega župana Rodolfa Ziberne in odgovornega za kulturo na goriški občini Fabrizia Oretija so izpostavili, da se projekt za promocijo glasnega branja Librilliamo od leta 2017, ko so ga zagnali tudi na Goriškem, stalno razvija: prvotni skupini goriških dijakov pod vodstvom predsednika Centra Studium Marca Pellegrinija se je v času pridružilo še veliko mladih, tako da šteje danes skupina nadobudnih pripovedovalcev pravljic okrog 50 dijakov iz italijanskih in slovenskih drugostopenjskih srednjih šol iz Gorice ter univerzitetnih študentov. Nekateri izmed njih pri projektu sodelujejo že več let in so že sami postali mentorji, ki manj izkušene pripovedovalce učijo tehnik branja.

Velika novost letošnjega festivala, je poudaril Marco Pellegrini, je sodelovanje z Univerzo Petra Pazamanyja iz Budimpešte in licejem iz Veszprema, madžarskega mesta, ki bo prihodnje leto Evropska prestolnica kulture. Madžarski dijaki in študentje bodo namreč v soboto, 14. maja, v Raštelu in v knjigarni Faidutti skupaj z goriškimi vrstniki pripovedovali pravljice v treh jezikih – italijanščini, slovenščini in madžarščini.

Letošnji festival bo obogatila navzočnost uglednih gostov. V petek, 13. maja, ob 10. uri bodo v Verdijevem gledališču v Gorici dijake licejev Alighieri in Gregorčič-Trubar nagovorili Francesca Archinto, urednica založbe Babalibri in priznana strokovnjakinja na področju otroške in mladinske literature, Mauro Frigerio iz podjetja Emme promozione in Giuseppe Risetti iz založbe Messaggerie libri. Navzoča bo ilustratorka Michela Occhi, avtorica ilustracije, ki krasi letošnje festivalske plakate. Istega dne ob 18. uri bo v Kulturnem centru Lojzeta Bratuža srečanje o pomenu branja otrokom in evropskih projektih, ki so temu namenjeni: govorili bodo Mark Aurel Erszegi iz madžarskega zunanjega ministrstva, profesor italijanščine na Univerzi Petra Pazamanyja György Domokos in Éva Dienes, direktorica otroškega oddelka Knjižnice Ervina Szaba v Budimpešti.

Festivalski program, ki se je sicer začel prejšnji ponedeljek s srečanjem s kamišibajkaricama Katerino Ferletič in Martino Corazza v Feiglovi knjižnici, bo zelo pester in bo potekal na obeh straneh meje. V Bevkovi knjižnici v Novi Gorici bo denimo 11. aprila v dopoldanskih urah srečanje z učenci šole Kozara, ob 17.30 pa bo gost Feiglove knjižnice v Gorici Pedenjped v priredbi Primoža Forteja (produkcija SSG). 20. aprila bodo pravljice pripovedovali v vrtcu Mavrica v Šempetru, 22. aprila pa bo v Ljudskem vrtu v Gorici dogodek, pri katerem sodelujejo Feiglova knjižnica, mladi projekta Librilliamo, glasbena šola iz Nove Gorice in Bevkova knjižnica iz Nove Gorice. Na prizorišču bo tudi Bibliobus.

V Feiglovi knjižnici bo 27. aprila ob 10. uri predstavitev projekta Ena, deset, sto, tisoč mesečnih noči, pri katerem so združili moči Osnovna šola Otona Župančiča iz Gorice, Feiglova knjižnica, Občina Gorica in zavod Istat, v soboto, 14. maja, ob 10. uri pa bo v Raštelu in v Ulici Oberdan srečanje mladih iz projekta Librilliamo ter vrstnikov iz Madžarske, ki bodo prebirali pravljice otrokom v italijanščini, slovenščini in madžarščini. Istega dne ob 16. uri bo v Verdijevem gledališču predstavitev otroškega vodnika po Gorici in Novi Gorici. Predstavile ga bodo avtorice Barbara Sturmar, Paola Scibilia in Federica Bello.