Knjige, ki brišejo meje

Meje, takšne in drugačne, bodo rdeča nit letošnje spomladanske edicije literarnega niza Il libro delle 18.03 (Knjiga ob 18.03), ki so jo predstavili v soboto v Feiglovi knjižnici. Številna publika je bila otipljiv dokaz priljubljenosti te prireditve, ki jo že 16 let prireja istoimensko društvo s podporo številnih partnerjev: le-tem se je včeraj v imenu organizatorjev zahvalil Paolo Polli in med »prijatelji« niza omenil tudi goriški Kulturni dom, ki gosti večino srečanj. »Upam, da bomo med prizorišča v bodoče lahko vključili tudi čudovito Feiglovo knjižnico, katere gostje smo danes prvič, in bližnjo dvorano Petrarca,« je dejal Polli, ki je pozdravil tudi v slovenščini.

Niz se bo začel 4. aprila, ko bo v Kulturnem domu Mariaelena Porzio predstavila svojo knjigo o mafiji Avevo già deciso. Z avtorico se bo pogovarjal Enzo D’Antona, nekdanji odgovorni urednik dnevnika Il Piccolo, ki je medijski partner niza. 5. aprila bo v mediateki Uga Casiraghija Giuseppe Mariuz predstavil roman Vite di frontiera, v katerem obravnava italijansko vzhodno mejo in intimne zgodbe ljudi, ki živijo ob njej. Antonella Sbuelz bo 10. aprila v Kulturnem domu predstavila svoj roman Mariam. Guerra e amori richiedono coraggio, ki govori o Libiji, italijanskem kolonializmu in drugi svetovni vojni, dan kasneje pa bo v mediateki Andrea Zannini z Andreo Bellavitejem predstavil svojo knjigo Controstoria dell’alpinismo.

17. aprila bo v Ogleju predstavitev knjig Lorenza de Giustija Tre in Franca Fornasara Sconfinare per sopravvivere, 19. aprila pa se bo v avditoriju gradbene šole Formedil antropologinja in raziskovalka na oddelku za sociologijo Univerze v Ljubljani Giustina Selvelli pogovarjala o svojem delu Capire il confine z odgovornim urednikom Primorskega dnevnika Igorjem Devetakom. Timavo Natisone Isonzo - Fiumi, uomini confini je naslov knjige Cristine Noacco, ki jo bodo predstavili 24. aprila v mediateki, 28. aprila pa bo v Vili Codelli v Mošu na vrsti Cosimo Risi z delom Il conflitto in Medio oriente. Cristian Klinger bo 2. maja v Kulturnem domu predstavil svoje delo Gli innamorati di piazza Oberdan, 14. maja pa se bo niz sklenil s knjigo Roberta Fiorinija in Claudia Pescija Fausto Coppi 1953-2023 - Il mondiale ha settant’anni.

Dobrodošlico v knjižnici je udeležencem predstavitve izrekla knjižničarka Martina Humar, nakar so ob Polliju navzoče nagovorili goriški župan Rodolfo Ziberna, namestnik odgovornega urednika skupine Nem za dnevnik Il Piccolo Fabrizio Brancoli in Andrea Bellavite, pisatelj in direktor fundacije oglejske bazilike, ki bo 20. aprila vodil ekskurzijo po Solkanu do Svete Gore: z njo se bodo spomnili preminulega odgovornega urednika revije Isonzo-Soča Daria Stasija, ki je s svojim delom veliko pripomogel k preseganju goriške meje ter delitev med Italijani in Slovenci.