Knjižno središče bo v Novi Gorici zaživelo pred 8. februarjem

»Pred slovenskim kulturnim praznikom, ki ga obeležujemo 8. februarja, bosta Knjigarna & Kavarna na Delpinovi ulici zagotovo odprti,« je včeraj zatrdil direktor ZRC SAZU Oto Luthar. Kdaj točno bo pomembna pridobitev za Novo Gorico odprla svoja vrata, sicer ni želel napovedati, saj so se pri postavitvi datuma že dvakrat ušteli. A kot se je bilo mogoče prepričati včeraj, večina opreme za Kavarno že stoji, medtem ko naj bi z urejanjem Knjigarne začeli takoj po novem letu.

Kot je pojasnil direktor ZRC SAZU Oto Luthar, je do zamude težko pričakovane naložbe, ki je sprva dobila nekoliko neposrečeno ime knjigotrškega središča, prišlo zato, ker so imeli najprej težave s statiko prostorov, zatem pa je naložba zaostajala, ker pri notranji opremi niso bili pripravljeni sklepati kompromisov. Zdaj je opremljanje Kavarne praktično končano, takoj po novem letu pa naj bi svojo podobo začela dobivati tudi Knjigarna. »Iz Ljubljane bomo pripeljali knjige in računalniško opremo za njihovo prodajo,« napoveduje Luthar. Kot je še poudaril včeraj, v Knjigarni ne bo le ponudba knjig iz Založbe ZRC SAZU, temveč tudi drugih strokovnih knjig, povezanih s slovenskim prostorom, ter literatura s področja humanistike. Prav tako bodo obiskovalci lahko listali in kupovali strokovne revije, leposlovje in knjige v tujih jezikih, predvsem v angleščini in italijanščini. »S knjigami bomo zapolnili vse prostore in še skladišče v kletnih prostorih, tako da se za izbiro literature res ni bati,« poudarja Luthar. Delovanje Knjigarne & Kavarne bo po njegovih besedah trdno prepleteno.