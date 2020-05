Ko bomo spet lahko obiskali Gorico oz. Novo Gorico, bomo ...

Časov, ko je meja zaradi izbruha novega koronavirusa zarezala v življenji obeh Goric, se bomo čez nekaj let spominjali vsak iz svoje perspektive. Shajanje na ulicah so v zadnjih mesecih še toliko bolj zamenjali stiki na družbenih omrežjih. Na pobudo ekipe GO!2025 Novogoričani in Goričani te dni na Facebooku delijo svoje misli o tem, česa se najbolj veselijo, ko bodo ponovno lahko obiskali Gorico oz. Novo Gorico.

Nekateri ob odprtju mej predlagajo simboličen pohod metel, kar se bo verjetno tudi zgodilo. Administratorji strani so namreč na to pobudo dali odgovor, da so že sami pomislili na to ter da so tak dogodek skupaj z Goriškim muzejem že načrtovali ob letošnjem jubilejnem avgustu.Veliko bi jih na tej ali na oni strani rado obiskalo sorodnike in prijatelje, nekaj jih hrepeni po kavi in sladoledu v Gorici, ki da sta najboljša prav tam, pa po obisku tržnice, goriškega gradu in središča mesta. Med željami Novogoričanov sta tudi italijanska mortadela in pršut.

Goričani pogrešajo sprehode v Panovcu, obiske pri prijateljih, pivo v priljubljenem baru in krofe iz Solkana, svoje jeklene konjičke bi na slovenski strani meje radi napolnili z bencinom in obiskali casino. Posebej ganljivi so zapisi tistih, ki hrepenijo po obisku bolnih sorodnikov, ki jih niso videli že predolgo, ali pa bi si želeli na grob svojcev odnest svečko in cvetje.