Ko celodnevni »divieto di sosta« v prevodu postane »ne nehaj dan in noč«

V dneh, ko so v Gorici zaradi Okusov ob meji parkirišča prava redkost, je prepoved parkiranja, ki sicer velja za daljše obdobje, na parkirišču pred tržaško univerzo v Ulici Alviano postregla z razlogom za smeh oz. jok, odvisno od razpoloženja posameznika. Kdor je postavil obvestila, jih ni opremil samo z italijanskim napisom, a tudi s slovenskim, nemškim in angleškim prevodom. Če sta nemščina in angleščina v redu, se je zataknilo pri slovenščini, saj je zapisano »Ne nehaj dan in noč«, s tem da je »ne nehaj« prevod, ki ga Google Prevajalnik nudi za »divieto di sosta«.

Za ta »spodrsljaj«, ki bi bil bolj primeren za geslo podjetja Nike, najbrž tokrat ne gre kriviti občine, ki pri napisih v mestu sicer večkrat pozabi na prevod, a morda univerzo ali koga drugega. Ne glede na to, kdo je »kriv«, je kar vznemirljivo, da ustanove še ne razumejo, da je uporaba orodja, kakršen je spletni prevajalnik, brez dodatnega preverjanja, nevarna. Še bolj zaskrbljujoče je, da tega najbrž ne ve ali občina, ki se hvali, da bo z »novogoriškimi prijatelji« prestolnica kulture, ali univerza, ki bi morala prezirati tovrstne »bližnjice«. Nevarnost, da se kdo osmeši, je za vogalom. Ali, kot v tem primeru, na parkirišču.