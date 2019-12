Ko je Soča pobesnela

V slogu ameriškega #throwbackthursday oziroma četrtkovega obujanja spominov iz preteklosti« na spletni strani vsak četrtek objavljamo kako vsebino, ki smo jo v istem tednu leta 2009 - pred točno desetimi leti - objavili v tiskani izdaji Primorskega dnevnika.

Danes nadaljujemo obujanje spominov s prispevkom o reki Soči, ki je zalila več krajev na Goriškem. Članek je bil objavljen v nedeljo, 27. decembra 2009.

V Zdravščinah, Petovljah, Gradišču, Sovodnjah in sploh v vseh vaseh ob Soči se bodo letošnjih božičnih praznikov še dolgo spominjali zaradi rekordno visokega vodostaja, ki ga je dosegla reka. V Solkanu so v petek dopoldne, to se pravi na božič, izmerili pretok 2.300 kubičnih metrov na sekundo. Tako visokega vodostaja solkanska opazovalna postaja, ki deluje od leta 1950, še ni izmerila, baje pa je Soča dosegla podoben pretok leta 1920, ko je poplavila veliko vasi in krajev na Goriškem.

Gladina Soče se je začela dvigati že v torek, 22. decembra, ko je prišlo do nenadne otoplitve. Sneg v gorah se je začel hitro taliti, zaradi sočasnega močnega deževja pa je pretok rek začel naraščati. V torek ob 14. uri so v Solkanu izmerili skoraj 2.000 kubičnih metrov vode na sekundo, potem ko je bilo še do nedelje v Soči samih 20 kubičnih metrov vode. Zaradi tako visokega vodostaja so se prve težave pojavile v Zdravščinah, kjer se je nivo podtalnice tako dvignil, da je že v sredo, 23. decembra, zalilo Ulici Isonzo in 2 Giugno. Na božično vigilijo je gladina Soče nekoliko upadla, potem pa je zaradi padavin v Zgornjem Posočju ponovno začela naraščati. »Ko je Soča pri Gradišču v četrtek, 24. decembra, dosegla 7,80 metrov višine, je deželna civilna zaščita sprožila alarm; zato smo v noči na petek skupaj z drugimi prostovoljci iz raznih krajev pokrajine začeli nadzorovati gladino reke med Zagrajem in Gradiščem. Tu je bila situacija najbolj huda, saj je voda zalila velik del Zdravščin, v Gradišču pa je dosegla vrh nasipa in nevarno grozila mestu,« pravi sovodenjski podžupan Slavko Tomsič in pojasnjuje, da so imeli nekaj težav tudi v Sovodnjah.

Na božič okrog 10.30 je deželna civilna zaščita obvestila vse svoje prostovoljce, da prihaja nov poplavni val. Solkanska elektrarna ni mogla več zadrževati narasle reke in je zato morala odpreti zapornice, saj bi drugače voda zalila strojnico. Komaj so v Solkanu spustili vodo skozi jez, se je gladina Soče začela hitro dvigati. »Ko je Soča narasla, se je tok Vipave upočasnil, saj voda ni mogla nikamor iztekati. Takrat smo posredovali s črpalkami v nekaj kleteh v Ulici 24. maja, ki jo je ponekod zalila voda,« pravi Tomsič.

Prostovoljci sovodenjske civilne zaščite so priskočili na pomoč kakim trem družinam, drugod pa so krajani sami poskrbeli za poplavljene kleti, v katere je voda pritekala skozi zidove iz povsem razmočene zemlje. »Medtem ko so bile hiše polne božičnih dobrot, so hišni gospodarji, gospodinje in njihovi gostje pomagali pri črpanju,« pravi Tomsič in razlaga, da so alarmno stanje preklicali okrog tretje ure v noči med petkom in včerajšnjim dnem. Pretok Soče se je takrat v bistvu razpolovil, tako da je bilo najhuje mimo. V Sovodnjah je zaradi narasle Soče dosegla rekordnih sedem metrov gladine tudi Vipava. »Marca smo na Vipavi v Sovodnjah izmerili šest metrov in pol vode, takrat pa smo imeli veliko večje težave v Rupi, kjer je voda zalila nekaj domov,« pojasnjuje Tomsič in dodaja, da je tudi tokrat Vipava poplavila več kmetijskih zemljišč; voda je zalila kletne prostore gostilne Pri Tomažu v Gabrjah, drugod v Rupi pa ni bilo večjih težav. Zaradi visoke Vipave in Soče je bila v Sovodnjah nekaj časa izolirana zadnja hiša Ulice 24. maja; dostop po cesti, ki je bila poplavljena, je bil onemogočen, domačija pa je bila vsekakor dosegljiva po stranski poti. Stanovalka svojega doma ni hotela zapustiti, prostovoljci civilne zaščite pa so bili pripravljeni na poseg v primeru, da bi ženska potrebovala pomoč.

V Zdravščinah so že v sredo pognali črpalke novega kanalizacijskega sistema za meteorne vode, ki so ga zgradili pred nedavnim, vendar še nima dovoljenja za obratovanje.

Črpalni sistem so uresničili, da bi preprečili poplave, toda izkazalo se je, da je prišlo pri načrtovanju do napak. Generator so namreč zgradili v prenizki legi, tako da ga je voda v petek dopoldne zalila in je prišlo do okvare. Vodo, ki je poplavila več kleti, so morali črpati s pomočjo civilne zaščite. »Kleti in spodnji prostori starejših hiš, ki so bile zgrajene prenizko, so bili pod vodo. V novih poslopjih, ki so zaradi določil novega regulacijskega načrta nekoliko privzdignjena, niso imeli težav,« pojasnjuje zagrajska županja Elisabetta Pian in poudarja, da so vsekakor največ težav imeli v Gradišču. Pri športni palači je v petek dopoldne voda začela pronicati skozi nasip, tako da je bil potreben takojšen poseg civilne zaščite. Evakuirali so 23 družin, saj je obstajala resna nevarnost, da bi se nasip zrušil, potem pa bi Soča preplavila ves spodnji del Gradišča. »Okrog 10.30 nam je župan ukazal, naj premaknemo svoje avtomobile v višji predel Gradišča in naj svoje dragocene predmete prenesemo na prva nadstropja svojih stanovanj,« pravi Silvio Zuttioni, ki stanuje v Ulici Lung’Isonzo. Po njegovih besedah so bili stanovalci resno zaskrbljeni za svoje domove, saj je manjkalo le par centimetrov in voda bi preplavila nasip. Po drugi strani je Soča zalila parkirišče med starim mestnim obzidjem in cesto pred športno palačo, poplavljene pa so bile tudi številne kmetijske površine med Gradiščem in Faro.

Visoko plimovanje je v petek povzročilo kar nekaj preglavic Gradežanom. Približno šestdeset centimetrov vode je zalilo hiše, javne lokale in ulice, tako da je bilo mesto ob laguni nekaj časa izolirano.

Danjel Radetič