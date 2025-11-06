Ko opazijo dim, vedo, kaj storiti

Tudi za najmlajše je pomembno, da vedo, kaj storiti, če opazijo dim. Doberdobski osnovnošolci so se včeraj v sprejemnem središču Gradina udeležili srečanja v okviru niza Carso non arso, ki ga prireja goriško gasilsko poveljstvo, da bi širšo javnost seznanilo z osnovami protipožarne zaščite. Prva srečanja so bila na sporedu po požarih, ki so poleti 2022 na Krasu na obeh straneh državne meje povzročili ogromno škodo. V nadaljevanju so gasilci izpeljali kar nekaj obiskov po šolah, tako da so tudi otroci spoznali, kako se ustrezno zaščitimo pred gozdnimi požari.

Včeraj so na Gradini prišli na vrsto učenci tretjega, četrtega in petega razreda doberdobske osnovne šole Prežihovega Voranca. Uvodoma so jih kraški sobi nagovorili doberdobski župan Peter Ferfoglia, predstavniki gasilcev in ostalih sodelujočih sil - civilne zaščite, gozdarskih policistov, karabinjerjev in prometne policije. Šolarji so si najprej ogledali video s posnetki požarov izpred treh let, ki so hudo prizadeli tudi doberdobsko občino. Takrat sta bili potrebni evakuaciji tako Sabličev kot Jamelj, saj so ognjeni zublji dosegli dvorišča nekaterih hiš.

Gasilci, pripadniki doberdobske ekipe civilne zaščite, policisti in karabinjerji so v nadaljevanju na dvorišču sprejemnega centra Gradina otrokom razkazali svoja vozila in opremo. Še najbolj zabaven je bil preizkus gašenja, sicer so otroci izvedeli kar nekaj pomembnih informacij, ki jim bodo še kako koristile.

Gasilci so otroke pozvali, naj takoj obvestijo svoje starše oz. odrasle osebe, če opazijo dim, ki se dviga iz gozda oz. s kraške gmajne. Za gasilce, gozdarske policiste in civilno zaščita je bistvenega pomena, da se čim prej odpravijo na požarišče, saj se zlasti med vročinskimi vali, ko so temperature zelo visoke, požari lahko širijo zelo hitro; v teh primerih šteje prav vsaka minuta. Otroke so tudi opozorili, da se je treba v primeru požarov v naravi umakniti na varno. Da lahko pristojni organi opravijo svoje delo, je tudi pomembno, da vozila ne ovirajo njihovega dela in da ni radovednežev, ki se preveč približajo požarišču.

Karabinjerji in prometni policisti so med srečanjem pojasnili otrokom, da imajo med požari kar nekaj dela z usmerjanjem prometa. Tudi leta 2022 se je zgodilo, da so morali več cest zapreti in zatem urejati obvoze po drugih prometnicah. Varnostni organi imajo med požari tudi nalogo, da pred nepridipravi zaščitijo premoženje domačinov, če le-ti morajo med evakuacijami zapustiti svoje domove.

Nasveti tudi za odrasle

Še bolj kot otroci se morajo nasvetov, ki jih delijo gasilci, držati odrasli, kar še zlasti velja na Krasu. Lastniki hiš lahko za svojo varnost marsikaj postorijo tudi sami. Gasilci na vsakem srečanju opozarjajo, da je treba redno čistiti dvorišča in z njih odstranjevati suhljad. Pri posaditvi žive meje ne gre posegati po rastlinah z visoko vsebnostjo olj in smol; še najbolj pametno bi bilo, da bi lastniki hiš na Krasu najbolj gorljive rastlinske vrste (med njimi je črni bor) v celoti odstranili s svojih dvorišč in - po možnosti - tudi s sosednjih zemljišč. Za večjo varnost bi moral biti čist in ustrezno vzdrževan vsaj tridesetmetrski pas okrog hiš, ob katerih je treba biti posebno pozorni tudi, da so ustrezno nameščeni rezervoarji za utekočinjeni plin. Redno je treba vzdrževati tudi dimnike, ki morajo biti zaščiteni z mrežo, da iz njih ne uhajajo gorljivi delci. V primeru požara je treba takoj poklicati na pomoč in operaterju interventne številke 112 posredovati vse informacije, ki jih potrebuje za oceno razmer; poleg tega je treba avtomobile odpeljati na varno, v hiši je treba zapreti vsa okna in izklopiti plin. Ceste morajo biti vseskozi dostopne, tako da se po njih lahko vozijo reševalna vozila. Kurjenje v naravi je po besedah gasilcev prepovedano. Čeprav bi moralo biti samoumevno, da je prižiganje ognja v času največje požarne ogroženosti zelo nevarno, se je pred tremi leti zgodilo, da so morali gasilci posredovati v Štandrežu, kjer je zgorel travnik, ob robu katerega je domačin sežigal vejevje.