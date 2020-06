V veži gradu Kromberk so včeraj predstavili tipno sliko za slepe in slabovidne. Po izvirniku slikarja Toneta Kralja »Srečanje grofa Coroninija s tolminskimi uporniki« jo je v dimenziji en krat dva metra za magistrsko nalogo v okviru podiplomskega študija inkluzivne pedagogike izdelala Kristina Naglost. »Po mojih informacijah je to prva tovrstna slika na svetu, ki v takšni dimenziji omogoča slepim in slabovidnim, da otipajo veliko podrobnosti,« je nad projektom navdušen Igor Miljavec, predsednik novogoriškega medobčinskega društva za slepe in slabovidne.

Slika prikazuje tolminske puntarje, ki so se pri nekdanji cerkvici sv. Roka na solkanskem pokopališču srečali z grofom Coroninijem. »Gre za zgodovino naših krajev, cenim tolminske ljudi, rada imam te hribe,« se o motivu razgovori avtorica tipne slike, ki se sicer že dve desetletji ukvarja z osebami s posebnimi potrebami. K izdelavi tipne slike jo je nagovorila mentorica Aksinja Kermauner s Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem.

Tipne slike za slepe in slabovidne sicer obstajajo, a kot zatrjuje Miljavec, tako vsebinsko močne slike zanje še ni nihče izdelal. V projektu so poleg avtorice združili moči še člani omenjenega društva ter Goriški muzej. »Izkušnja je bila nekaj posebnega! Ko sem tipala konja, sem začutila njegovo živost, posebno energijo, ki jo takšna slika da pod prste. Uživala sem,« je po »ogledu« slike povedala Ivana Jug, članica omenjenega društva. Bila je tudi ena tistih, ki so sodelovali pri predogledu dela in svetovali avtorici, kaj bi lahko spremenila oz. dodala, da bi bila tipna izkušnja za slepe popolna.