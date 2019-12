Ko so tatovi odnesli blagajno s poveljstva mestnih redarjev

V slogu ameriškega #throwbackthursday oziroma četrtkovega obujanja spominov iz preteklosti« na spletni strani vsak četrtek objavljamo kako vsebino, ki smo jo v istem tednu leta 2009 - pred točno desetimi leti - objavili v tiskani izdaji Primorskega dnevnika.

Danes nadaljujemo obujanje spominov s prispevkom o tatovih, ki so odnesli blagajno s poveljstva goriških mestnih redarjev. Članek je bil objavljen v četrtek, 3. decembra 2009.

Goriško poveljstvo mestnih redarjev je bilo včeraj ponoči tarča tatov. Drzneži, ki so si upali vlomiti v sedež mestne policije za goriško stolnico - le-ta je med drugim zelo blizu kvesture -, so ukradli blagajno z gotovino in okrog trideset kolekov. Tatvino so mestni redarji odkrili šele včeraj zjutraj, ko jim ni preostalo drugega, kot da so poklicali znanstveni oddelek policije.

Goriški podžupan in odbornik za mestne redarje Fabio Gentile je povedal, da so tatovi vlomili v prostore goriškega poveljstva na dvoru Sant’Ilario skozi okno, ki gleda na dvorišče. Očitno so tatovi vedeli, da ni v poslopju nikogar, in da niso redarji na svojem sedežu namestili nikakršnega alarmnega sistema oz. videonadzornih kamer. »Razbili so okno in vstopili v pisarno organizacije AIPA, ki je zadolžena za upravljanje glob. Odnesli so kovinsko blagajno, ki tehta približno 40 kilogramov, v kateri je bilo okrog 1.500 evrov gotovine in okrog trideset kolekov po 1,82 evra. Tatvino so odkrili šele uslužbenci, ki so zjutraj prišli na poveljstvo. Po vsej verjetnosti sta pri tatvini sodelovali vsaj dve osebi,« je povedal podžupan Fabio Gentile. Redarji so takoj poklicali policiste, ki so včeraj zjutraj pregledali prostore poveljstva in preverili prisotnost prstnih odtisov.

Podžupan je spomnil, da so mestni redarji neprijetno presenečenje imeli že aprila, ko so jim vandali prerezali pnevmatike vozil, ki so bila parkirana na dvoru Sant’Ilario. Vandali so takrat prerezali po dve pnevmatiki kombiju tipa Opel Vivaro, dvema avtomobiloma tipa Fiat Punto in avtomobilu tipa Fiat Brava, medtem ko so po eno gumo poškodovali avtomobilu tipa Fiat Brava, dvema avtomobiloma Fiat Punto in avtomobilu Fiat Punto, ki ga uporablja osebje urada za mestni promet. »Jasno postaja, da potrebujemo temeljitejši nadzor. Potrebno bi bilo namestiti kamere ali alarmni sistem,« je povedal Gentile. Po njegovih besedah je občina prejela prispevek z deželnega sklada za varnost, denar pa je namenila potenciranju že obstoječega sistema za videonadzor. »Glede na to, da prihaja tudi pri nas do vedno večjega števila tatvin, pa bo treba namestiti kamere tudi drugod,« je zaključil podžupan. (Ale)