Ko so v Vilešu odprli Ikeo

V slogu ameriškega #throwbackthursday oziroma četrtkovega obujanja spominov iz preteklosti« na spletni strani vsak četrtek objavljamo kako vsebino, ki smo jo v istem tednu leta 2009 - pred točno desetimi leti - objavili v tiskani izdaji Primorskega dnevnika.

Danes nadaljujemo obujanje spominov o odprtju trgovine švedskega pohištvenega giganta Ikea v Vilešu. Članek je bil objavljen v četrtek, 22. oktobra 2009.

Ob 9.15 so prežagali hlod pred vhodom, takoj zatem pa so prvi kupci vstopili v šestnajsto veletrgovino IKEA v Italiji. Tradicionalni obred, ki spremlja vsa odprtja švedske verige, je včeraj v Vilešu potekal hitreje kot sicer.

Gostje, v glavnem krajevni upravitelji in novinarji vseh deželnih medijev in časopisov, so parkirišče nove veletrgovine napolnili že pred 7. uro, saj je zanje švedska multinacionalka priredila tipični skandinavski zajtrk.

Na mizah restavracije s 520 sedišči so goste pričakali krožniki, na katerih so bili losos, slane atlantske sledi, švedski sir in marmelada iz arktičnih gozdnih sadežev.

Okrog 7.30 je prisotne nagovoril poverjeni upravitelj družbe IKEA Italia Roberto Monti, Italijan po rodu, ki je dolga leta živel na Švedskem, od koder se je v domovino vrnil s tipičnim severnjaškim naglasom.

»V Furlanijo-Julijsko krajino je družba IKEA prišla pred tridesetimi leti in v tej deželi našla izredno dobre dobavitelje. Že takrat smo ugotovili, da so tukajšnji ljudje izredno delavni, kar so dokazali tudi s popotresno obnovo, morda so nekoliko tihi, a vsekakor zelo resni in zanesljivi. Po tridesetih letih prisotnosti v FJK v tej deželi odpiramo še svojo trgovino, čez dve leti pa bo tu zrasel prvi komercialni park družbe IKEA v Italiji.

Naša družba je nedvomno pomemben generator potrošniških tokov, od česar bo lahko imela koristi vsa okoliška skupnost,« je povedal Monti in poudaril, da v Vilešu pričakujejo tudi veliko obiskovalcev iz Slovenije, Hrvaške in tudi Avstrije. Za njim je spregovoril švedski veleposlanik v Italiji Anders Bjurner in poudaril, da so Švedi zelo ponosni na družbo IKEA, saj izvaža v svet severnjaški dizajn, hkrati pa tudi demokratično načelo, da je trgovina odprta vsem, mladim in družinam, delavcem in podjetnikom. Veleposlanik je izrazil upanje, da bi bila trgovina v Vilešu kraj srečevanja za prebivalce Furlanije-Julijske krajine, za državljane Slovenije in drugih sosednjih držav. V imenu deželne vlade je prisotne nagovoril njen podpredsednik Luca Ciriani in pozval družbo IKEA, da naj še naprej sodeluje z industrijskimi in obrtniškimi obrati iz FJK. »IKEA prinaša v trgovski sektor naše dežele velike spremembe, toda upam, da na tržišču bodo našli svoj prostor tako velika podjetja kot mali trgovci,« je opozoril Ciriani, medtem ko je podpredsednica pokrajine Roberta Demartin poudarila, da mora okolica in vsa Goriška vsestransko izkoristiti priložnost, ki jo ponuja veletrgovina v Vilešu, v katero se bo letno pripeljalo na milijone obiskovalcev.

Po nagovoru županje Simonette Vecchi je poverjeni upravitelj Monti zajtrk sklenil s tipično švedsko pesmijo »Helan Gar«, ki je v bistvu severnjaška verzija slovenskega napeva »Kolkor kapljic, tolko let«. Potem ko je pesem zapel, je Monti nazdravil s švedsko vodko in poudaril, da iz nje Švedi črpajo svojo moč.

Medtem se je osebje pripravilo na odprtje, do katerega je prišlo nekoliko pred napovedanim urnikom. Okrog 9. ure so se vsi zaposleni v rumenih in modrih majčkah zbrali na stopnišču ob vhodu, pred njim pa so Monti, Bjurner, Demartinova in Ciriani prežagali hlod in s tem simbolno odprli trgovino. Ob 9.15 so tako prvi obiskovalci vstopili v novo prodajalno, pri čemer so jih zaposleni v ameriškem slogu pričakali z aplavzi in nasmejanimi obrazi. Zaposleni so bili sploh videti še najbolj navdušeni nad odprtjem trgovine, pri čemer je med časnikarji marsikdo opazil, kako družba IKEA pridno izkorišča njihovo evforijo za krepitev moštvenega duha in pripadnosti veliki družini, katere simbolni oče je ustanovitelj švedske verige Ingvar Kamprad. Od 9.30 dalje so v trgovino neprenehoma prihajali novi avtomobili, med katerimi jih je bilo veliko tudi iz Slovenije. (dr)