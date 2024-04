Spolne stereotipe odpraviti že od malih nog

Učiti je treba spoštovanja spolne identitete, a že od malih nog, ko se v otroka še najbolj zasidrajo stereotipi, katerih se kasneje, v zrelejših letih težko otresemo. Ob družini odigra pri tem temeljno vlogo šola, kot izhaja iz debat in vsebin, ki jih je včeraj ponudil Študijski center za javno šolstvo CESP na posvetu Generi plurali: educare alla sessualità e all’affettività a scuola v Narodnem domu v Trstu. CESP že veliko let sprejema pozive pedagogov, ki si želijo izobraževanja na področju kulturnega in socialnega razvoja družbe, z vsebinami, ki so aktualne tudi v šolskem okolju. Zato so včeraj priredili dobro obiskan dogodek v sodelovanju z društvom psihologije in psihomotorike Clic Trieste ter združenjem prostovoljcev A scuola per conoscerci.

»Spoštovanje spolne identitete je tema, ki se mora kapilarno širiti med šolskimi klopmi, zato bi bilo primerno, da bi čim prej v študijske programe uradno vključili to vsebino, ki je neposredno povezana z bojem proti nasilju in diskriminaciji, ne samo žensk,« je povedala predsednica CESP Daniela Antoni, »ne pozabimo na vso nestrpnost, ki jih doživljajo LGBT+. Skrbi nas odnos institucij, še zlasti ministrstva za šolstvo, ki se za hudo splošno nespoštovanje enakopravnosti ne zmeni.«

