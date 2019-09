Ko sta se vrnila leteča brata Rusjan

V slogu ameriškega #throwbackthursday oziroma četrtkovega obujanja spominov iz preteklosti« na spletni strani vsak četrtek objavljamo kako vsebino, ki smo jo v istem tednu leta 2009 - pred točno desetimi leti - objavili v tiskani izdaji Primorskega dnevnika.

Članek je bil objavljen v nedeljo, 6. septembra 2009.

Nenaklonjena vremenska napoved je preprečila polet iz Ajdovščine do Gorice, ki so ga odložili na prihodnjo soboto. Na goriških Rojah pa se je Eda 5 le dvignila od tal in dvakrat omogočila množičnemu občinstvu, da je doživelo emocijo letalske pustolovščine izpred stotih let. Sanje dveh slovenskih pionirjev letalstva so tako včeraj ponovno zaživele na goriškem letališču, kjer se je kakih petsto Goričanov in Novogoričanov udeležilo čezmejne prireditve Vrnitev domov bratov Rusjan.

Že pred uradnim začetkom dogodka, s katerim so obeležili 100-letnico prvega poleta »letečih bratov«, se je na Rojah začela zbirati množica ljudi. Na parkirišču letališča, ki običajno žalostno sameva, ni bilo prostora za vse avtomobile, zato so mnogi parkirali kar na cesti. Po uvodu godbe na pihala Kras (zasedbo so ob doberdobskih članih tokrat sestavljali tudi glasbeniki iz Nabrežine, Trebč, Prvačine, Krmina in iz Palmanove) so bili na vrsti nagovori, med katerimi sta nebo nad udeleženci preleteli letali družbe Adria Airways. Letali Piper Tomahawk in Arrow, ki sta ju upravljala Bojan Kadunc in Simon Jovanovič, sta nato pristali na travnati ravnici, kjer sta bili na ogled skupaj z repliko Ede 5. Pilota sta tudi položila venec k spomeniku bratoma Rusjan, ki so ga na pobudo društva sKultura 2001 izdelali dijaki šole mozaika iz Spilimberga in likovne akademije iz Ljubljane. Skulptura in spominska plošča, ki so ju včeraj odkrili, bosta odslej obiskovalce goriškega letališča spominjala na sanje in podvig Edvarda in Jožeta.

Povezovalec programa Saša Quinzi je mikrofon najprej prepustil izvedencema Carlu D’Agostinu in Sandiju Škvarču. D’Agostino je spomnil, da je Eda I na Rojah prvič poletela 25. novembra 1909, tudi včerajšnji datum - 5. september - pa je bil za brata Rusjan pomenljiv. V kraju Montichiari so namreč včeraj praznovali stoletnico mednarodnega letalskega mitinga, na katerem je Edvard leta 1909 kupil motor za Edo I. Veliko zadoščenje je ob prireditvi izrazila Grazia Rusjan, nečakinja Edvarda in Jožeta, ki se že veliko let zavzema za oživitev spomina na svoja prednika. »Vesela sem, da na kraju, kjer sta moja strica prvič poletela, danes stoji skulptura, ki so jo v spomin na dva mlada izumitelja izdelali mladi umetniki,« je povedala Rusjanova.

Osrednjo vlogo pri organizaciji slovesnosti je imela novogoriška občina, ki je dogodek vključila v program praznovanj obletnice svoje ustanovitve. »Naša želja je bila, da bi se slovenskih bratov spomnili tudi na Rojah. Jože in Edvard sta namreč bila evropska človeka, na katera moramo biti skupaj ponosni Goričani in Novogoričani,« je povedal novogoriški župan in poslanec v državnem zboru Mirko Brulc, po katerem je posegel predsednik goriške pokrajine Enrico Gherghetta. Poudaril je, da se je z včerajšnjim praznikom na italijanski strani meje šele začel niz dogodkov, s katerimi bo pripravljalni odbor, v katerem so ob pokrajinski in občinski upravi tudi društva in družba Fincantieri, obeležil stoletnico prvega poleta bratov Rusjan. Novembra bodo na primer pri pokrajinski palači odkrili kip, pred koncem leta pa bo potekal simpozij o »pogumnežih« na področju letalstva.

V imenu sKulture 2001 iz Štandreža je pozdravil Marjan Brescia, za goriško občino pa župan Ettore Romoli. »Današnji dogodek je dokaz želje po sodelovanju dveh občinskih uprav. Skupaj praznujemo spomin na državljana habsburškega cesarstva, ki pa sta bila predvsem Goričana,« je dejal Romoli.

Slovesnost, ki so se je udeležili tudi šempetrski župan Dragan Valenčič, sovodenjska županja Alenka Florenin in doberdobska podžupanja Luisa Gergolet, deželni svetnik Igor Gabrovec, bivši konzul v Trstu Jože Šušmelj ter igralec Aleksander Valič, sta kronali fotografski razstavi. V letališkem hangarju je posnetke s snemanja filma Leteča brata Rusjan ponudil na ogled štandreški rajonski svet, dokumentarno razstavo pa Združenje slovenskih športnih društev v Italiji. (Ale)