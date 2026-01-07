Koledniška pesem odmevala med snežinkami

V raznih krajih na Goriškem so se včeraj, 6. januarja, poslovili od prazničnega časa v znamenju tradicionalnih dogodkov in ljudskih običajev. Nanje so še posebej ponosni v slovenskih vaseh.

Po Števerjanu so kot vsako leto od jutra do večera odmevale besede »Skoz to zvezdo smo spoznali, da je rojen Judov kralj«, s katerimi sveti trije kralji oznanjajo svoj prihod, ko stopijo čez vsak hišni prag. Medtem ko po Italiji praznujejo starko »befano«, se iz leta v leto 6. januarja v Števerjanu ohranja tradicija koledovanja. Sveti trije kralji so tudi včeraj obiskali vse domove in domačije v vasi in ob jaslicah prepevali stare koledniške pesmi ter jih blagoslovili s kadilom. Že vrsto let se mladi vaški fantje oblečejo v modre z Vzhoda in obiščejo sovaščane in sovaščanke. Za bogate kostume, dragulje in pokrivala Gašperja, Mihe in Boltežarja sta že pred leti poskrbeli šivilji Sneža Černic in Irene Grusovin. Vsako leto pa so kralji čisto drugačni, saj vedno nastane nova kombinacija oblačil.

V dobrodelne namene

Po obisku domačini in domačinke vedno kaj darujejo kraljem, ki nato celoten izkupiček namenijo dobrodelnim ustanovam. Letos so koledniki zbirali denar za tržaško društvo A.B.C. Burlo, ki skrbi za kirurške bolnike tržaške pediatrične bolnišnice, in društvo družin in oseb z intelektualno oviranostjo in nevrorazvojnimi motnjami ANFFAS iz Gorice.

Ko se fantje od domov poslavljajo, zapojejo še pesem v zahvalo in popravijo letnico na vratih, kjer letos piše 20+G+M+B+26. Na vsakem domu pustijo podobico z risbico, za katero poskrbijo otroci šole Alojza Gradnika. Letos risbico podpisuje petošolec Sebastian Petarin.

Kralji so v ponedeljek, 5. januarja, obiskali tudi Števerjance in Števerjanke, ki ne živijo v Števerjanu. Pozdravili so tudi ostarele pri sestrah Svete družine v Ulici Bosco. Včeraj pa sta po vasi, kjer so opoldne gosto padale snežinke, krenili dve skupini. Prvo so sestavljali Ivan Boskin ter Luka in Patrik Manià. Slednja je obiskala Jazbine, Grojno, Valerišče, Bukovje in predel v Ščednem ter se udeležila bogoslužja v Pevmi. Drugo skupino pa so sestavljali Ivan Devetak, Franc Miklus in Gregor Antoni. Le-ti so obiskali domove po vseh ostalih zaselkih in koncih vasi. Nato pa so zapeli še pri maši v Števerjanu.

Po maši je sledila tradicionalna božičnica v organizaciji mladinskega krožka F. B. Sedej. Letos je praznik sooblikovala godba Viktor Parma iz Trebč. Sledila sta nagrajevanje natečaja Moje jaslice in tombola. Društvo Sedej je v sodelovanju z gostilno Koršič za goste pripravila pašto z golažem.

Koledovali tudi na Vrhu

Ne le Števerjanci, temveč tudi Vrhovci so zelo navezani na starodavni koledniški običaj, ki predvideva obisk vseh vaških zaselkov in domov. Vrhovski možje in fantje so se včeraj zbrali v dopoldanskih urah pri kulturnem centru Danica, od koder so se z veliko dobre volje in s košem za zbiranje darov odpravili na obhod vasi. Letos je bilo koledovanje še bolj očarljivo in izredno, saj je Vrh pobelil sneg. »To se ni zgodilo že vsaj 40 let,« so nam povedali vrhovski koledniki.

Seveda so jih domačini prav povsod prisrčno sprejeli, koledniki pa so vsem »gospodarjem« in »gospodinjam« zapeli tradicionalno kolednico Trije so kralji v deželi ter v zameno dobili kak evro, »kl’b’sič«, steklenico vina in druge dobrote.