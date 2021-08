Kolesarjenje na počitnicah vedno bolj priljubljeno

»Iz meseca v mesec beležimo pozitiven trend naraščanja števila nočitev,« je zadovoljna Erika Lojk, direktorica Zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina, ki pokriva območje Mestne občine Nova Gorica, Občine Ajdovščina in Občine Renče-Vogrsko. Med turisti, ki obiskujejo te kraje, pa izjemno narašča število kolesarjev. Tisti, ki ne pridejo s svojim kolesom, si ga izposodijo. Kot ocenjuje Aleksej Dolinšek, eden od ponudnikov izposoje koles, je piko na i k tem trendom dodala korona. Ker je povpraševanje po kolesih večje od ponudbe, si ljudje ne morejo kupiti lastnih koles, torej si jih izposojajo. Obenem pa je kolesarjenje individualna in zato dokaj varna oblika preživljanja prostega časa, kar je v epidemičnih časih velikega pomena.

V juniju so na omenjenem območju treh občin, kjer je 135 namestitvenih objektov s skupno 3.819 turističnimi posteljami, zabeležili skupno 13.500 nočitev. »Od tega v mestu 5.405, na podeželju 8.101. Izpostaviti gre, da je mesto zabeležilo kar 83-odstotno povečanje nočitev glede na junij 2020, kar gre zasluga velikim športnim dogodkom kot so Dirka po Sloveniji, ECA slalom junior CUP Solkan 2021 za mladince in mlajše člane. Skupaj je tako letošnji junij v primerjavi z lanskoletnim boljši za 5,3 odstotke,« so pojasnili na Zavodu za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina. Junija so za malenkost pred tujimi prednjačili domači gostje. Med tujci pa je bilo največ turistov iz Italije, Nemčije, Avstrije, Češke, Poljske in Nizozemske.