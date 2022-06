Kolesarji tudi v Krminu, Števerjanu, Doberdobu in Tržiču

Furlanija-Julijska krajina bo v soboto, 4. junija, gostila prvo etapo četrte izvedbe petdnevne kolesarske dirke Adriatica Ionica Race, ki bo skupno dolga kar 826 kilometrov. Kolesarji se bodo na pot odpravili ob 11. uri s Trbiža in bodo goriško pokrajino dosegli okrog 14. ure, najprej bodo kolesarili po Krminu in Koprivnem, nakar se bodo povzpeli preko Valerišča do števerjanskega trga. Sledil bo spust po Oslavju in Pevmi do Gorice, od koder bodo švignili mimo Sovodenj in Zagraja proti Debeli griži, kjer bo gorski cilj. Zatem bodo okoli 15. ure prešli Doberdob in mimo Jamelj dosegli Tržič, kjer bo v Ulici Valentinis postavljen cilj, vendar se dirka ob njegovem prvem prehodu še ne bo zaključila. Kolesarji bodo dirko nadaljevali proti Selcam, kjer se bodo še enkrat povzpeli proti Doberdobu in se zatem še enkrat spustili ob robu Doberdobskega jezera in mimo Jamelj do Tržiča, kjer se bo dirka zaključila po 189 prekolesarjenih kilometrih.Dirko bo spremljala vrsta prometnih omejitev po vsem ozemlju goriške pokrajine, tako da bo promet med prehodom kolesarjev oviran. V nedeljo, 5. junija, se bo dirka nadaljevala v Venetu; tretja etapa bo v ponedeljek, 6. junija, speljana po Emiliji-Romagni. V torek, 7. junija, in v sredo, 8. junija, bosta četrta in peta etapa potekali po Markah, kjer bo zaključek v kraju Ascoli Piceno. V preteklih letih so se dirke udeležili številni vrhunski kolesarji; med zmagovalce dirke so se doslej vpisali Lorenzo Fortunato, Mark Padun in Ramiro Sosa, medtem ko so med zmagovalci posameznih etap tudi Elia Viviani, Remco Evenepoel in Phil Bauhaus.