Kolesarska pot ob reki Vipavi se prekine z nevarnim jarkom

V sklopu projekta VIPava nastaja tudi tematska kolesarska in peš pot ob reki Vipavi. Vije se mimo Prvačine, kjer pa domačini opozarjajo na veliko težavo: pot se na določeni točki prekine s skoraj dva metra širokim in dober meter globokim jarkom, ki ima na dnu še jašek z ventilom. Ker je okolica jarka zaraščena, bi ga nič hudega sluteči kolesarji mimogrede spregledali. »Po tej poti se že vozi ogromno kolesarjev in družin, saj je že označena z informativnimi stebrički in posuta z gramozom, kar mnoge zavede na misel, da je že dokončana,« opozarja domačin Andrej Sulič. Da bi preprečil nesrečo, je nevarni del kar sam označil z opozorilnimi trakovi.