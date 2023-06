Kolesarske poti so, treba jih je promovirati

Čezmejno območje občin Nova Gorica, Gorica in Šempeter - Vrtojba že nekaj časa povezuje 14 kilometrov novih čezmejnih kolesarskih poti. Le-te so razdeljene v štiri tematske sklope, ki so ključni za tukajšnje somestje. Po besedah goriškega župana Rodolfa Ziberne je pomembna pridobitev »dodana vrednost, ki jo je treba promovirati«, hkrati pa močno sporočilo za Evropo. »Upamo, da bomo tako utrdili prepoznavnost in privlačnost našega ozemlja,« je poudaril na včerajšnji predstavitvi zemljevida novih čezmejnih kolesarskih poti, ki so ga predstavniki goriškega Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS GO), župani občin ustanoviteljic in novinarji tudi skupaj prekolesarili.

Odkrivanje kolesarskih poti se je začelo na Trgu Evrope, od koder so se kolesarji vzdolž železniške proge zapeljali proti bivšemu mejnemu prehodu Solkan, od tam pa pot nadaljevali po solkanskih poljih do Vile De Nordis. Naslednja postaja je bila brv čez Sočo, po kateri so se udeleženci dogodka zapeljali na drugi breg reke, ki omogoča novo perspektivo na smaragdno kraljico čezmejnega območja, od tam pa jih je pot po slikovitih solkanskih poljih vodila nazaj do Trga Evrope.

Tomaž Konrad, pomočnik direktorice EZTS GO, je povedal, da je projekt novih čezmejnih kolesarskih poti, ki povezujejo občine Nova Gorica, Gorica in Šempeter - Vrtojba, vreden slabe štiri milijone evrov. »Poti so deloma asfaltirane in deloma makadamske: naša osnovna želja je bila, da bi bile te poti čim bolj naravne in da bi se čim bolj vklopile v zeleno okolje naših mest. Trasa čezmejnih kolesarskih poti je zdaj zaključena. Ker pa delamo trajnostno, projekt ne izključuje nadaljevanja,« je poudaril.

Župan Gorice Ziberna se je včeraj zahvalil predstavnikom EZTS GO za njihova prizadevanja, da vzpostavijo nove čezmejne kolesarske poti. »Danes ne gre za otvoritev čezmejnih kolesarskih poti, temveč za njihovo promocijo. Kolesarske poti so namreč del turistične ponudbe, ki se še vedno razvija. Naša tri mesta se lahko pohvalijo, da imajo veliko zelenja in kolesarsko mobilnost. Gorica je v Italiji uvrščena na 13. mesto po ponudbi zelenih površin na prebivalca. S tem se lahko pohvalijo tudi številna druga mesta v Evropi. Ampak mi smo tu naredili nekaj več, mi smo to naredili ob meji. Kolesarskim potem in zelenju smo dodali našo zgodovino in čezmejno sodelovanje,« je izpostavil.

Novogoriški župan Samo Turel je izrazil zadovoljstvo, da je dogodek pritegnil tako veliko število ljudi, obenem pa dejal, da nove čezmejne kolesarske poti ne bodo namenjene le domačinom, ampak tudi turistom. »Nadejam se, da je to šele začetek razvoja tovrstne turistične ponudbe, seveda tudi v okviru EPK,« je poudaril. Po njegovih besedah je v tem trenutku v Novi Gorici odprtih kar nekaj gradbišč, kjer urejajo dodatne kolesarske poti.

Župan Občine Šempeter - Vrtojba Milan Turk pa je dejal, da so z vzpostavitvijo kolesarskih poti v njihovi občini začeli že pred leti. »Mi smo se takrat odločili poskrbeti za ustrezno infrastrukturo in urediti počivališče za avtodome, ki že nekaj let obratuje. Z gradnjo in urejanjem kolesarskih povezav nadaljujemo, tudi v smeri Vipavske doline in Krasa,« je izpostavil. Kolesarske povezave so po njegovih navedbah bolj ali manj vzpostavljene povsod v občini, a bi bile ponekod potrebne izboljšav.