Komelovci ponovno blesteli

Mladi pevci Slovenskega centra za glasbeno vzgojo Emil Komel so minuli konec tedna v Toskani ponovno pokazali, kam lahko pripeljejo ljubezen do petja, talent, predanost in trud. Na prestižnem mednarodnem zborovskem tekmovanju, ki je posvečeno Guidu D'Arezzu, so v soboto pod taktirko Davida Bandlja usvojili drugo nagrado v kategoriji za program posvetne glasbe, v kategoriji za program sakralne glasbe pa so se uvrstil na tretje mesto. V finalni del so se ob Mešanem mladinskem pevskem zboru Komel uvrstili zbori The Mad Singers, Waelrant Camerata in Sibi Consoni. Slednji je prejel veliko nagrado mesta Arezzo. »Publika je zelo cenila muzikalnost in zvok zbora, tako da sem iz tega vidika zelo vesel nastopov. Kar je konec koncev primarnega pomena, ker je rezultat le posledica in predvsem tudi posledica okusov in izbir žirije,« je za Primorski dnevnik povedal Bandelj.