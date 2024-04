Komigo obljublja tudi letos veliko smeha

Trijezični goriški festival Komigo, ki so ga podnaslovili Vzemi si čas za smeh, ki je glasba duše!, tudi letos prinaša pester nabor komičnih predstav za vse okuse. V Kulturnem domu ga prirejajo že 21 let, zato ga lahko mirno označimo za tradicionalen festival, ki popestri kar tri letne čase v mestu.

Osem predstav abonmaja

Letošnji koledar predstav Komigo zajema osem svojevrstnih abonmajskih večerov ter vrsto dogodkov izven abonmaja. Že včeraj je bila na sporedu uvodna izven abonmajska predstava Stena ob steni v izvedbi gledališke skupine KD Sovodnje. Režirala jo je Kristina Di Dio, nastopili pa so Alida Passon, Erik Figelj, Jožef Pipan, Peter Figelj, Saša Klanjšček, Veronika Vizintin in Jasmin Lutman. Letošnji 21. festival Komigo pa se bo uradno odprl v sredo, 17. aprila, s predstavo slovenskega stand-up komika Vida Valiča Strast, dojenček in rompompom. V maju bodo na sporedu kar trije kulturni dogodki. 8. maja nastopa Inti Šraj v predstavi Kajuh sem jaz, ki jo je režiral Darko Nikolovski. 15. maja bo čas za komedijo v produkciji Narodnega doma Maribor Čudež, v kateri igrajo Jaša Jamnik, Tina Gorenjak in Primož Vrhovec. 30. maja pa bo na sporedu »ekskluzivni komični koncert« The best of dueta Microband - Duel iz Bologne. Nastopila bosta Luca Domenicali in Danilo Maggio.

V juniju se obetata dve pred-stavi. Uccio De Santis iz Barija bo na odru Kulturnega doma Gorica s svojevrstno predstavo Stasera con Uccio 5. junija, komedija Trio pupe, v kateri nastopajo Uroš Smolej, Daniel Malalan in Rok Matek, pa bo na sporedu 12. junija. Festival se bo nadaljeval 24. septembra s predstavo Operaccia satirica, v kateri igra Paolo Rossi, 11. oktobra pa se bo letošnji abonma komičnega gledališča v italijanščini, slovenščini in furlanščini sklenil s komedijo dramske skupine SKPD F. B. Sedej iz Števerjana Pica za dva v režiji Franka Žerjala. Vse predstave se bodo začele ob 20.30.