Koncert skupine Editors zadetek v polno

Včerajšnji koncert skupine Editors na ploščadi pri Rdeči hiši je bil zadetek v polno. Navdušil je več kot 2000 prisotnih, ki so na glasbeni dogodek prišli od blizu in daleč, ter je obenem lahko pravi mejnik za Gorico. Nastop priznanega angleškega benda je bil namreč prvi od mnogih odmevnih dogodkov, ki jih bosta Nova Gorica in Gorica gostili v okviru Evropske prestolnice kulture 2025 in s tem tudi pomembna preizkušnja za organizatorje in mesto samo.Včerajšnji koncert je uspel iz vseh zornih kotov. Z organizacijskega vidika je vse potekalo urejeno in brez večjih prometnih zastojev, morda so bile le vrste (in čakalna doba) pred stojnicami, kjer so delili hrano in pijačo, nekoliko predolge, a izbira prizorišča je bila prava, saj je publika za odrom videla tudi razsvetljeni goriški grad, kar je dalo dodaten čar res vrhunskemu poldrugo uro trajajočemu koncertu. Pred skupino Editors je občinstvo ogrel bend MRFY iz Novega mesta.