Koncerti, izleti, degustacije

Goriški čezmejni prostor bo povezovala tudi glasba: v sredo, 29. julija, bo zaživela druga izvedba čezmejnega festivala Glasbe sveta (Musiche dal mondo), ki so ga v torek predstavili v prostorih bivše konjušnice dvorca Coronini.

Festival Glasbe sveta se je pred devetimi leti rodil kot festival jazz glasbe in se je v celoti odvijal na vrtu gradu Kromberk. Lani sta k projektu pristopila še Fundacija Coronini iz Gorice in društvo Controtempo iz Krmina, tako da je festival prevzel čezmejno dimenzijo. Letošnji program, ki se bo odvijal v parku Coronini v Gorici in na vrtu gradu Kromberk, zaobjema vse glasbene zvrsti. Od 29. julija do 25. avgusta bosta lokaciji gostili glasbenike iz celega sveta, med katerimi je najbolj pričakovan duo Aly Keita in Hamid Drake, ki bo poslušalce očaral z afriškimi ritmi. Poleg njiju bodo nastopili tudi Fabrizio Bosso in Luciano Biondini ter Zvezdana Novaković, ob teh pa domači glasbeniki skupin Fade Ou3 in Artrobius Ensemble. Na prvem večeru se bosta publiki predstavila DumiTrio in trio Tesi/Vailant/Piccioni, letošnji glasbeni program pa bosta zaključila znana slovenska glasbenika Boštjan Gombač in Žiga Stanič.