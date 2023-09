Končno bodo obnovitvena dela stekla

Deževno poletje ni prizaneslo upraviteljem bazena na Rojcah, ki zaradi slabega vremena zaključujejo podpovprečno obiskano sezono. Julijska neurja, ki so pustošila tudi na Goriškem, so med drugim poškodovala zunanjo opremo. »Do 30. avgusta smo v zunanjem bazenu zabeležili 13.713 obiskov, vsaj 10.000 manj kot lani,« je povedala Martina Gratton, podpredsednica koncesionarja bazena, združenja Gorizia nuoto. »Na srečo pa smo zabeležili veliko vpisov v naše poletno središče, kar nas je navsezadnje rešilo. Obiskalo nas je tudi veliko turistov in seveda družin iz Nove Gorice,« je pojasnila naša sogovornica.

Pred začetkom poletne sezone je združenje Gorizia nuoto nadgradilo zunanji vodni park, od junija pa so na zunanjih prostorih ob letnem bazenu dobrodošli tudi psi. Novosti se sicer obetajo tudi v notranjosti objekta, kjer premore združenje kar tri bazene: upravitelji predvidevajo, da bodo oktobra tu stekla že dolgo načrtovana obnovitvena dela, v katera bodo vložili približno 2 milijona. »Najprej bomo povečali vadbeni bazen. Po vsej verjetnosti se bo to zgodilo konec oktobra,« je razložila podpredsednica Gratton. »Novi bazen bo dolg dvajset metrov in širok pet, to se pravi, da bomo lahko v njem uredili dve plavalni stezi. Priskrbeli pa bomo tudi posebne pripomočke za plavanje, fitnes in za dobro počutje v vodi. Ta bazen bo med drugim imel pomično streho,« je dodala.

Prenova vadbenega bazena naj bi se zaključila maja 2024, predvidevajo pri združenju Gorizia nuoto, med prihodnjim poletjem pa naj bi se lotili drugih del.