Končno premik v zgodbi o gradnji povezovalnega loka

Po dolgih letih je končno prišlo do premika v zgodbi o izgradnji železniškega povezovalnega loka med Gorico in Novo Gorico. Senatorka Francesca Tubetti in goriška podžupanja Chiara Gatta pojasnjujeta, da je podjetje Reti Ferroviarie Italiane (RFI) pred nekaj dnevi poskrbelo za sklic storitvene konference, ob zaključku katere bodo končno lahko zabrneli gradbeni stroji.

V prihodnjih tednih bo v postopek vključena tudi občinska komisija za urbanizem, saj bo vzela v pretres spremembo k prostorskemu načrtu, ki jo bo zatem moral potrditi občinski svet. Francesca Tubetti poudarja, da je državna vlada izkazala veliko pozornost do načrta, ki je bistvenega pomena za gospodarski in turistični razvoj goriškega prostora. Po zaslugi novega povezovalnega loka bodo vlaki enostavneje vozili iz Gorice v Novo Gorico, saj jim ne bo več treba obračati smeri na goriški železniški postaji. V okviru načrta bodo poskrbeli tudi za elektrifikacijo železniške proge, ki vodi do logističnega terminala družbe Sdag.