Koordinator evropskega prvenstva v rallyju v Novi Gorici

V Novi Gorici so ta teden gostili koordinatorja evropskega prvenstva v rallyju in Eurosporta Jeana-Baptista Leya, ki je pripotoval z namenom, da si ogleda lokacije in infrastrukturo Rallyja Nova Gorica ter pripravljenost organizacijske ekipe. Gostu so organizatorji rallyja pokazali traso načrtovanega tekmovanja, potek hitrostne preizkušnje ter vse ključne lokacije, ki so potrebne za izvedbo dogodka. Z dosedanjim delom, s profesionalnostjo in navdušenjem so ga prepričali, da so pripravljeni na uvrstitev Rallyja Nova Gorica v kategorijo uradnega evropska prvenstva.

Organizatorji iz domačega društva AMD Gorica imajo veliko željo po nadgradnji in rasti prireditve. Na gradu Kromberk so gostu predstavili zgodovino prireditve ter svoje ambicije in načrte. Jean-Baptiste Ley je poudaril, da je na osnovi spoznavanja destinacije in ekipe organizatorjev navdušen nad njihovo profesionalnostjo, ki je po njegovih besedah poleg entuziazma ključnega pomena za kakovostno izvedbo dogodka. Tudi sama infrastruktura in pokrajina, na katerem se tekmovanje odvija, je po njegovem mnenju raznolika ter zanimiva in v njej vidi potencial, zato je zanjo pokazal velik interes. Uvrstitev Rallyja Nova Gorica 2021 v kategorijo evropskega prvenstva ter s tem v televizijski prenos na Eurosportu bi imela pomembno vlogo pri mednarodni promociji Slovenije tako na športnem kot tudi na turističnem področju.