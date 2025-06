Kopalce ogroža tudi obratovanje jezu pod goriškim razstaviščem (video)

Kopanje na reki Soči je nevarno zaradi mrzle vode in brzic, sicer tveganje le še povečuje tudi obratovanje hidroelektrarn, ki za potrebe proizvodnje električne energije odpirajo in zapirajo svoje zapornice. K nihanju vodostaja na Goriškem v prvi vrsti prispeva solkanski jez, ki pa ni edini krivec za povečano nevarnost. K nihanju vodostaja večkrat na dan prispeva tudi jez pod goriškim sejemskem razstaviščem, za katerim na levem bregu reke preusmerjajo večji del vode v vtočni kanal hidroelektrarne pri Fari.

V obdobju, ko ima Soča srednji oz. visok pretok, se za jezom pod goriškim razstaviščem kakorkoli nabere toliko vode, da jo morajo večkrat na dan spuščati skozi zapornice. Ko jih odprejo, se pretok pod goriškim razstaviščem zelo poveča, tako da gladina v zelo kratkem času naraste za skoraj en meter, kar je seveda nevarno za vse, ki se nahajajo ob reki. Zapornice sicer odpirajo in zapirajo ne glede na obratovanje solkanskega jezu. Tudi ko je pretok iz Solkana stabilen, se zapornice pod sejemskim razstaviščem odpirajo in zapirajo tudi po večkrat na uro. Kako hitro naraste pretok in kako so kopalci v hipu ujeti na otokih sredi reke, smo med drugim dokumentirali v videoposnetku, ki je objavljen na naši spletni strani.

Podatki o obratovanju jezu pod goriškim sejemskim razstaviščem niso javno dostopni; ne dobimo jih na spletu, kar se po drugi strani dogaja za solkanski jez. Na spletni strani Agencije Republike Slovenije imamo na voljo podatke za vse hidrološke postaje v Sloveniji in torej tudi za Solkan. Podatki so posodobljeni vsakih deset minut, tako da točno vemo, kolikšen je pretok reke Soče in kdaj začenja naraščati zaradi odprtja solkanskih zapornic.

Posledice odpiranja in zapiranja zapornic jezu pod goriškim razstaviščem se občutijo dolvodno vse do Zagraja in naprej. Podobno seveda velja tudi za obratovanje solkanskega jezu, kjer pretok ravno tako vsak dan močno niha. Včeraj ob 8. uri so skozi solkanske zapornice spuščali po 120 kubičnih metrov vode na sekundo, dve uri kasneje pa le 17 kubičnih metrov vode. Ob znižanju pretoka je seveda upadla tudi gladina reke, in sicer za kar 120 centimetrov.

Ne gre za kopalno vodo

Soča na italijanski strani meje kakorkoli ni uvrščena med kopalne vode, zaradi česar je kopanje prepovedano.V poletnih mesecih se mnogi za prepoved ne zmenijo, kar velja tako za območje pod pevmskim parkom kot tudi za prodišča pri Fari, Gradišču in Zagraju.