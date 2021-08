Korak bliže goriškemu centru za pred- in poporodno oskrbo

Zdravstveno podjetje za Tržaško in Goriško Asugi je sprejelo izvedbeni načrt za obnovo in povečanje stavbe v parku Basaglia, kjer bo v sklopu projekta EZTS GO Salute-Zdravstvo zaživel center za predporodno in poporodno obravnavo žensk. Projekt spada v sklop storitev, ki jih pri EZTS ponujajo za nosečnice iz občin Gorica, Nova Gorica in Šempeter-Vrtojba.Postopek se je začel leta 2019, ko je nekdanje goriško zdravstveno podjetje podpisalo sporazum z EZTS GO za obnovo objekta. Goriški občinski svet je oktobra lani sprejel spremembo namembnosti stavbe v parku Basaglia, kar je bilo predpogoj za reševanje birokratskih vozlov za uresničitev projekta, znotraj podjetja Asugi je medtem potekalo načrtovanje. Z odobritvijo izvedbenega načrta stopa projekt v nekoliko bolj aktivno fazo. Naslednji koraki so razpis javnega naročila in izbira izvajalca del. Napovedano je bilo, da naj bi obnova bila zaključena spomladi leta 2022. Za celoten projekt, ki je vreden 2.433.000 evrov, bo zdravstveno podjetje Asugi dalo na razpolago 1.933.000 evrov, EZTS GO pa 500.000 evrov.

Projekt predvideva uporabo danes neizkoriščenih prostorov, ki povezujejo stavbi C in D v parku Basaglia. Zgradili bodo čisto novo stavbo z večjo površino. Po besedah osebja porodniškega oddelka Asugi bodo v centru na voljo prostori za skupinsko izvajanje telovadbe, telovadbe v vodi za nosečnice in mame z dojenčki, za skupinske pogovore z babicami in dojenje. Ženskam bodo na voljo strokovnjaki (babice, ginekologi, psihologi), vendar se bodo tu lahko tudi srečevale med sabo. Namen je, da bi v centru spremljali ženske v vseh ključnih fazah njihovega življenja, od pubertete do menopavze.