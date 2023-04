Korak naprej do uresničitve »Central parka«

Po zamudah, o katerih smo pred časom poročali, se pri delih za urejanje parka v dolini Korna končno nekaj premika. Gradbena dela so bila zaustavljena nekaj mesecev tako zaradi birokratskih razlogov kot iz praktičnih problemov. Gradnja zdaj spet poteka, predvsem na območju od Brassove ulice proti Drevoredu Oriani, kjer so v prejšnjih tednih nadaljevali z oblogo kanala, kjer je speljan potok.

Korak naprej za spremembo

Pomembna novost pa zadeva spremembo k osrednjemu projektu, o kateri smo tudi že večkrat poročali. Pred dnevi jo je namreč sprejela goriška občina, kar je pomemben birokratski korak naprej. Zdaj bodo morali odgovorni zaprositi za vsa potrebna dovoljenja, med temi tudi krajinsko, za kar bi lahko bilo potrebno do 60 dni. Zatem bo spremembo morala potrditi še Dežela Furlanija - Julijska krajina, v kolikor financira dela. Jasno je, da se gradbena dela, ki jih predvideva sprememba, ne bodo mogla začeti, dokler ne bo birokratski postopek speljan v celoti. Medtem pa se nadaljujejo posegi, ki so spadali v začetni projekt. Dela, ki so uvrščena v prilagoditev projekta, bo izvedlo isto podjetje, ki je poskrbelo za celotno sanacijo potoka: izjema so samo gradnja skejt parka in pumptrack proge. Napovedi o časovnici del so, kot vselej, nekoliko tvegane. Po besedah goriškega župana Rodolfa Ziberne pa bodo nekateri deli parka na voljo že letošnje poletje, celotno gradbišče bodo zaključili komaj prihodnje leto.