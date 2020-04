Koronavirus kot izziv ustvarjalcem

Zavod Miren Kras je kot odgovor na izziv, ki ga predstavlja koronavirus, zasnoval literarni natečaj Koronaekspresija. Prispela dela bo ocenjevala priznana žirija: Feri Lainšček, Boris A. Novak, Tone Partljič in Darinka Kozinc. Najboljša dela bodo nagrajena s finančnimi nagradami v višini 200 evrov neto in priznanji. Slavnostni podelitvi bodo sledili tematski literarni večeri v Pomniku miru na Cerju in knjižna izdaja najboljših del.

»Vaši aforizmi, poezija, zgodbe in pravljice, ki jih boste prijavili na natečaj, bodo trajen spomin na to zahtevno obdobje, ki ga bomo delili z mlajšimi generacijami in nenazadnje opomin, ki bo narekoval naša dejanja v prihodnosti,« so ob razpisu natečaja zapisali v Zavodu Miren Kras.Na natečaju lahko sodelujejo posamezniki iz tujine in Slovenije. Mladoletne osebe morajo priložiti soglasje staršev oz. skrbnikov. Vsak lahko sodeluje z največ tremi prispevki v posamezni kategoriji. Prispevki, ki so bili napisani pred pandemijo ali že objavljeni oz. predstavljeni v javnosti, bodo iz natečaja izločeni. Prispevki morajo biti v slovenskem jeziku in se vsebinsko nanašati na obdobje trajanja pandemije, zaželeno je, da odražajo njen vpliv na naravo, družbo in posameznika.

Razpisane so štiri kategorije: Misel, aforizem (do trije stavki), Poezija (do 60 verzov), Proza (do 3.000 znakov s presledki) in Pravljica (do 3.000 znakov s presledki). Sodelovanje poteka preko spletne strani www.mirenkras.si/natecaj, kjer so tudi objavljeni podrobni pogoji sodelovanja. Natečaj se je začel v ponedeljek, rok za sprejemanje prispevkov se izteče 31. avgusta letos. Objava rezultatov bo 30. septembra.