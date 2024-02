Krastače reševali en mesec prej kot običajno

Rešili so približno 150 krastač, vendar jih je na žalost več stotin vseeno končalo pod pnevmatikami avtomobilov. Okoljevarstveniki iz tržiškega društva Eugenio Rosmann so se v soboto in nedeljo pod večer (in pod dežjem) odpravili k Bonetom v Dolu, kjer so pomagali številnim krastačam pri prečkanju državne ceste št. 55. Letos se dvoživke odpravljajo na parjenje v Doberdobsko jezero skoraj ne mesec prej kot običajno, kar je posledica nadpovprečno visokih temperatur iz zadnjih dni.

Seveda velja za avtomobiliste poziv, naj v tem obdobju med deževnimi nočmi znižajo hitrost svojih vozil in pazijo na krastače.