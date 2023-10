Kratkometražni film goriškega režiserja Cristiana Natolija »La scelta« je bil nagrajen na trinajstem neodvisnem newyorškem filmskem festivalu IFFM, ki se je zaključil v petek. V okviru festivala, ki so ga izpeljali v raznih kinodvoranah in gledališčih na otoku Manhattan, so predvajali kratkometražne filme, zlasti družbeno angažirane, ki so nastali po celem svetu.