Kremenjakov koledar 2022 je posvečen kraškim štirnam

Jameljsko kulturno društvo Kremenjak je prejšnji konec tedna organiziralo božičnico, med katero so predstavili stenski koledar za leto 2022, ki je posvečen kraškim štirnam, v večini primerov pravim kamnoseškim biserom. Uvodoma so nastopili harmonikarji, ki pridno vadijo pod mentorstvom profesorja Zorana Lupinca. Predstavili so se Evan Petruz, Žiga Mozetič, Kevin Faidiga, Vito Peric in Cristopher Chiabai. Poleg njih sta publiko še najbolj navdušila mlada glasbenika iz Špetra v Benečiji, Fanika Coren na violočnelu in Matteo Parrilaud na diatonični harmoniki, ki sta nastopila skupaj.

Po uvodnem delu večera, posvečenem glasbi, so predstavili društveni koledar za leto 2022; sestavil in uredil ga je društveni odbornik Franco Boscarol, ki je imel kar nekaj dela, da je fotografiral vse štirne. V koledarju so zbrane fotografije štirn, ki stojijo v Opatjem selu, Novi vasi, Rupi, Gabrjah, Selah na Krasu, Doberdobu, Cerovljah, Trnovci ter pri Bonetih, Vižintinih in Devetakih v Dolu; poleg Boscarola je dve fotografiji prispeval doberdobski fotograf Karlo Ferletič. Koledarju so dodali še trinajsto stran, na kateri so naslikane jameljske štirne. Najstarejše izmed njih so na dvoriščih domačij pri Pilatkinih, Prčevih in Neviuknih. Večer je sklenil nastop harmonikarskega orkestra Kremenjak.

Novi stenski koledar je mogoče kupiti v društvenem baru v Jamljah; za interesente je na razpolago tudi telefonska številka 338-8962776 (Franco).