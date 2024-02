Kriva je bila izsiljena prednost

Avtomobilist z Goriškega, ki se je včeraj okrog 13.20 ponesrečil na deželni cesti št. 55 v sovodenjski občini, ni sam zapeljal s ceste. Kot so nam danes potrdili karabinjerji, je 76-letnemu moškemu, ki je vozil v smeri Gorice, na križišču s Štradalto izsilil prednost tovornjak, nakar je z avtomobilom tipa Opel corsa treščil v kažipotno tablo in obstal v obcestnem jarku. Voznika avtomobila, na katerem je nastala velika materialna škoda, so z reševalnim vozilom prepeljali na pregled v goriško bolnišnico. Moški je dobil nekaj podplutb, hujših poškodb pa k sreči ni utrpel, čeprav je prednji del njegovega avtomobila uničen. Voznika tovornjaka so karabinjerji oglobili.