Kulturni dom bo prejel Nagrado Mestne občine Nova Gorica

V petek bo novogoriška mestna občina s slovesnostjo v Slovenskem narodnem gledališču obeležila svoj praznik. Ob tej priložnosti bodo podeljene tudi občinske nagrade in priznanja – med nagrajenci, ki prejmejo Nagrado Mestne občine Nova Gorica je letos tudi Kulturni dom Gorica. Sicer pa bo rdeča nit slovesnosti počastitev uspehov Edvarda Rusjana ob 110. obletnici smrti in osvojitev naziva EPK 2025.

Letošnjih občinskih nagrajencev je deset. Nagrado Franceta Bevka bo prejel Jože Dolmark, scenarist, dramaturg, filmski publicist ter profesor umetnostne zgodovine in filmske vzgoje, ki je igral ključno vlogo v razvoju slovenske kinematografije ter pionirsko vlogo v vzpostavljanju filmske kulture in filmske vzgoje na Goriškem, je zapisano v obrazložitvi. Prejemniki Nagrade Mestne občine Nova Gorica so trije: Kulturni dom Gorica jo prejme za 40-letno prepoznavno kulturno umetniško delovanje v goriškem prostoru, saj kot kulturno središče pomembno vpliva na ustvarjanje sožitja med narodi v obmejnem prostoru in s svojim delovanjem stremi k uveljavitvi ideje odprte meje oziroma brezmejnega goriškega prostora. Prejmeta pa jo še Slavistično društvo Nova Gorica in Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost – gasilska enota Nova Gorica. Bevkovo listino bodo letos podelili glasbeniku Davidu Šuligoju, plaketo Mestne občine Nova Gorica pa bo prejelo pet nagrajencev.