Lara Komar botra parade

Tržaška gledališka in filmska igralka Lara Komar bo botra tretje izvedbe parade ponosa FVG Pride, ki bo v soboto, 4. septembra, povezala Gorico in Novo Gorico. Z govorniškega odra bo nagovorila navzoče skupaj z drugimi gosti.

»Po nekdanjem nogometašu Udineseja Felipeju leta 2017 in pevki Elisi leta 2019 bo naša letošnja botra tržaška igralka Lara Komar,« pravi predsednik društva FVG Pride Nacho Quintana Vergara. »Ko so me še preveč diskretno zaprosili za sodelovanje, sem takoj odgovorila pritrdilno. Danes je še vedno preveč oseb diskriminiranih, sploh se mi zdi izbira, da bo parada potekala na meji, izredno posrečena,« poudarja Lara Komar.

»Figura botra oz. botre je za nas izredno pomembna. Ob vsaki izvedbi iščemo nekoga, ki je poznan in uveljavljen na različnih področjih in sploh ki nam pomaga širiti sporočilo, da ni treba biti oseba LGBTQIA+ za zagotavljanje podpore našemu boju. Počaščeni smo, da nam letos stoji ob strani Lara, ki je zelo poznana v Sloveniji in Italiji. Kot pripadnica slovenske manjšine na najboljši način predstavlja čezmejni značaj letošnje izvedbe,« še pravi Nacho Quintana Vergara.