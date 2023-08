Le z novimi obrazci do povračila škode

Kdor želi zaprositi za povračilo škode, nastale ob julijski vremenski ujmi s točo, mora izpolniti nov obrazec. Le-te, opozarja Občina Sovodnje, je za škodo na vozilih in različnih tipologijah stavb pripravila Dežela FJK. »Nove vloge morajo predložiti vsi, tako tisti, ki so jih že oddali, kot tisti, ki jih še niso. Po novem je treba uporabiti izključno obrazce Dežele FJK,« sporočajo s sovodenjske občine.

Od četrtka, 24. avgusta, bodo na spletni strani Občine Sovodnje na voljo različni obrazci: obrazec A je predviden za škodo na vozilih, obrazec B za škodo do 5000 evrov za zasebnike, obrazci B2, B2.1, B2.2, B3. in B2.4 za škodo nad 5000 evrov za zasebnike ali škodo na stavbah, ki niso stalno bivališče, obrazec C za škodo do 20.000 evrov za proizvodnje dejavnosti, obrazec C2 za škodo nad 20.000 evrov za proizvodnje dejavnosti.

Kdor je škodo utrpel na sovodenjskem ozemlju, mora vlogo z največ 5 fotografijami v roku 30 dni nasloviti na Občino Sovodnje po e-pošti na naslov comune.savognadisonzo@certgov.fvg.it ali jo v izjemnih primerih ročno oddati na tajništvu. Na naslov varne elektronske pošte (PEC) občine je mogoče pisati tudi v primeru, da vlagatelj nima naslova certificirane pošte. V tem primeru se lahko posluži osebnega naslova e-pošte.