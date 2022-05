»Lebdeči svet« užitkov na ogled v Palači Coronini

»Lebdeči svet« (ukiyo), umetniški žanr prizorov iz sveta užitkov in razvedritve, ki je na Japonskem nastal v obdobju Edo, od polovice 17. stoletja do 19. stoletja, je osrednji predmet nove razstave v goriški Palači Coronini na Drevoredu 20. septembra. Razstavo Nihon Fuzokue so odprli včeraj.

Razstava je tudi tokrat postavljena tako v palači kot v sosednjih konjušnicah. Za razliko od preteklosti pa je fokus letošnje postavitve nekoliko odmaknjen od družine Coronini, ki je bila običajno protagonistka razstave. Postavitev zaobjema okoli sto eksponatov; večinoma gre za grafike, ki obiskovalcem omogočajo vpogled v japonsko družbo 17. in 18. stoletja. Grof Viljem Coronini je grafike, ki so na ogled na razstavi, večinoma nakupil v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Razlogov za nenadno ljubezen do te umetnosti si raziskovalka in umetniška vodja Fundacije Coronini Cronberg Cristina Bragaglia ne zna točno razložiti, je bilo slišati na predstavitvi, grof pa je kljub svoji relativno skromni izkušnji na tem področju nakupil tudi nekaj manj razširjenih umetnin.V obdobju Edo (1603-1868) se je Japonska pod vladavino dinastije Tokugawa razvila in obogatila; vladal je mir, ki je omogočil močan razvoj družbe in umetnosti. Država se je modernizirala, počasi se je začel občutiti tudi vpliv odpiranja Zahodu. Družbeni sistem, v katerem so prevladovale stroge razmejitve, je samuraje postavljal na najvišje mesto; pod njimi so bili kmetje in obrtniki, na najnižji stopnički pa trgovci. Njihova kupna moč se je urno večala, višji družbeni sloji pa jih niso priznavali. V japonskih mestih so se tako razvile četrti, nekoliko odmaknjene od središča, v katerih so se nižji družbeni sloji lahko razvedrili in uživali, od gledališča do »hiš užitkov«. Osrednji protagonisti grafik, ki so takrat postale izredno priljubljene, so bili protagonisti tega sveta, torej gledališki igralci in kurtizane. Ukiyo, »lebdeči svet«, je postalo ime tega umetniškega žanra, ki je v veliki meri prisoten na razstavi v Palači Coronini.