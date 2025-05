Lekarno bi iz Štandreža preselili na sosednje Rojce

Štandreško lekarno bi radi preselili na Rojce, in sicer v prostore nekdanje pekarne Brotto. O njeni morebitni selitvi je bil govor med ponedeljkovim zasedanjem goriškega občinskega sveta, med katerim so odobrili lanski obračun podjetja občinskih lekarn, ki je poslovanje zaključilo s 152.089 evri dobička. 100.000 evrov od omenjenega zneska bodo izplačali goriški občini, ki je lastnik podjetja, ostalih 52.000 evrov bodo namenili skladu, iz katerega bodo črpali sredstva za povečanje storitev in prenovo štandreške lekarne.

»Goriška občina kot znano razpolaga z dvema lekarnama. Lekarno pri Sveti Ani smo pred kratkim prenovili, kar je omogočilo, da smo ji dodali celo vrsto storitev. Zdaj bi radi na podoben način poskrbeli še za štandreško lekarno, ki je ravno tako potrebna prenove in obogatitve storitev,« je med ponedeljkovim zasedanjem občinskega sveta povedal predsednik podjetja občinskih lekarn Alessandro Gallo.

»Zdajšnja lokacija ni najboljša«

»Lekarna v Štandrežu ni na najboljši lokaciji. Kot znano smo v najemu. S stanovalci bloka smo se skušali dogovoriti, da bi odstranili živo mejo in nekoliko povečali parkirišče, ki smo ga bili tudi pripravljeni kupiti, vendar smo bili pri svojih prizadevanjih neuspešni,« je razložil Gallo, Ker se s stanovalci bloka niso uspeli dogovoriti ne za ureditev parkirišča in niti za njegovo odkup, so se odpravili na ogled nekaterih drugih lokacij v bližnji okolici.

»V Štandrežu smo se ogledali nekaj krajev, vendar niso imeli ustreznih značilnosti. Poleg tega je treba upoštevati, da se je lekarna v Sovodnjah ravno pred kratkim preselila in zdaj deluje ob marketu DiPiù, kar je precej bliže Štandrežu, poleg tega pa razpolaga tudi z velikim parkiriščem,« je povedal Gallo in pojasnil, da so najboljšo alternativo današnji lokaciji v Štandrežu našli na Rojcah.

»Nekdanja pekarna Brotto se nahaja le 500 - 600 metrov od današnje štandreške lekarne. Pred nekdanjo pekarno je tudi avtobusna postaja, na voljo so parkirna mesta, nasproti so športna igrišča, v bližini je tudi goriška bolnišnica. Lokacija bi bila idealna, vendar poudarjam, da nič ni še odločenega. Preveriti moramo, ali je stvar izvedljiva iz vidika pogodb, kakorkoli, četudi bi sprejeli to odločitev, bi sedanje štandreške lekarne ne zaprli iz dneva v dan. Do konca bi morali speljati cel postopek, ki bi trajal eno, dve, tri, mogoče štiri leta. Vse skupaj ni tako enostavno,« je v ponedeljek ugotavljal Gallo.

Proti selitvi štandreške lekarne na Rojce se je sicer že med nedavnim zasedanjem pristojne občinske komisije izrekel občinski svetnik Demokratske stranke Marco Rossi. Odzvala se je tudi slovenska komponenta Demokratske stranke.

»Ne« osiromašenju Štandreža

»V zadnjih letih se je na Občini Gorica že večkrat govorilo o selitvi občinske lekarne iz Štandreža, ves čas se ji je uspešno zoperstavljal naš takratni občinski svetnik David Peterin. Pozornost do periferije ostaja za to občinsko upravo le votla beseda, saj so Štandrežu že pobrali pošto, sedaj je na udaru še lekarna. Parkirišča niso problem, saj je v Ulici Abetti zelo praktično občinsko parkirišče. Ne verjamemo niti potrebi po povečanju prostorov lekarne, raje kot večjih lekarn naj v mestu odprejo tretjo izpostavo občinskih lekarn. Na tak način bi v občini večali pozornost do ljudi in hkrati ne bi dodatno siromašili nekdanje samostojne občine Štandrež,« poudarjajo iz slovenske komponente Demokratske stranke.