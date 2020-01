Lepenkasta embalaža namesto čokoladnih jajčk

V nekdanji tovarni Sweet ob robu Štandreža bodo namesto čokoladnih jajčk proizvajali lepenkasto embalažo. Industrijski obrat, ki sameva že sedem let, je med lanskim poletjem v okviru stečajnega postopka prevzelo podjetje Listrade, ki ima svoj upravni sedež v Švici in se skupaj z dvema poslovnima partnerjema v Ukrajini in Avstriji ukvarja z vrsto različnih dejavnosti.»V štandreški tovarni bodo proizvajali lepenkasto embalažo, na primer kartonaste škatle za jajca in druge proizvode,« pravi podpredsednik Trgovinske zbornice za Julijsko krajino Gianluca Madriz in pojasnjuje, da se novo podjetje v prihodnje namerava ukvarjati tudi s trgovanjem medu, ki ga bodo uvažali iz Ukrajine, nakar ga bodo prodajali tako v Italiji kot v drugih evropskih državah.

