Lesena hišica vabi k bralnemu oddihu

Kdor se bo v prihodnje odpravil na oddih v park na Rojcah, si bo ob njegovem vhodu lahko izposodil knjigo in v zameno zanjo pustil svojo. Za postavitev lesene knjigobežnice so poskrbeli člani odbora Amici del Parco z Giuseppejem Sansonejem na čelu, ki si prizadevajo za ovrednotenje parka ob Soči. Skupina Amici del Parco je že pred časom občinski upravi izrazila željo po postavitvi knjigobežnice, pred kratkim pa so prejeli ustrezno dovoljenje. Knjigobežnica je svoj prostor našla ob oglasni deski v Ulici Pola. V njej je trenutno že okrog dvajset knjižnih izvodov, še številne druge hranijo v skladišču, da bodo ob potrebi spet napolnili leseno hišico.

»Če bodo uporabniki spoštovali pravila "igre", bo knjižnica vedno polna. V nasprotnem primeru pa smo že pripravljeni jo napolniti z drugimi izvodi,« razlaga Giuseppe Sansone, predsednik odbora Amici del Parco. Vsak obiskovalec bo lahko ob prevzemu knjige v leseni hišici pustil drugo, vanjo pa bo lahko dodal tudi krajši komentar o prebrani zgodbi, tako da bo naslednji bralec vedel, čemu gre na proti. Leseno knjigobežnico so izdelali člani odbora Amici del parco, ki hišico poklanjajo goriški občini in se hkrati obvezujejo tudi za njeno vzdrževanje ter za kakovost in primernost knjig, ki jih bodo ljudje puščali v knjižnici. V odboru si prizadevajo, da bi v naslednjih mesecih v knjigobežnici našle svoj prostor tudi knjige v slovenskem in angleškem jeziku. Na hišici je namreč že pritrjena tablica z napisom v italijanščini, slovenščini in angleščini.