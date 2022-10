V Hitovem hotelu Sabotin v Solkanu so v sodelovanju z Gobarskim društvom Nova Gorica včeraj na ogled postavili že 25. tradicionalno razstavo gob, na kateri med 188 predstavljenimi gobami ne manjka najbolj priljubljenih in prepoznavnih vrst. Obiskovalci bodo lahko vse do jutri, 5. oktobra, popoldan spoznavali tudi nekatere posebnosti, med katerimi izstopa 20-kilogramska črneča velezraščenka. Vse do konca tedna velja pokusiti tudi jedi z gobami in drugimi jesenskimi dobrotami, ki jih bodo ponudili v restavraciji hotela.

Trenutne vremenske razmere so v dobro voljo spravile marsikaterega ljubitelja gob, zato je v teh dneh tudi po primorskih gozdovih kar živahno vzdušje, povedo člani Gobarskega društva Nova Gorica, ki so se minuli konec tedna vnovič organizirali, pridobili dovoljenja in se podali za nabiranje različnih primerkov gliv, namenjenih tradicionalni razstavi gob v Hotelu Sabotin v Solkanu. Tudi letos so se najbolj aktivni člani podali v gozdove od Cerkljanskega, do Postojnskega, na Nanos, v Brda, po Tolminskem in Idrijskem. Nabrali so zavidljivo število različnih primerkov, zato je na letošnji razstavi kar 188 različnih gob, ki so predstavljena z opisi, na katerih najdemo slovensko in latinsko poimenovanje ter informacije, ali so (pogojno) užitne, neužitne, strupne, smrtno strupene, zavarovane...

»Letos je leto jurčkov, ne pomnim jih toliko,« je ob odprtju razstave zatrdil Gabrijel Seljak, član Gobarskega društva Nova Gorica in eden redkih determinator-mentorjev v Sloveniji, ki razloži, da so bila drevesa zaradi ekstremne suše nekako prisiljena se še tesneje povezati z glivami, zato imamo tako radodarno letino jurčkov. Ob jurčkih lahko na letošnji razstavi najdemo tudi druge poznane in okusne gobe, ki se najpogosteje znajdejo na naših krožnikih, pa tudi smrtno strupene. Med redkostmi velja izpostaviti jajčasto mušnico oziroma belo žardano: mlada je užitna, a gre za zavarovano vrsto, ki jo najdemo predvsem na Primorskem, drugje po Sloveniji jo je manj. Posebnost razstave je tudi zavarovan jelkov bradovec, ki so ga našli v Trnovskem gozdu, pa smrtno strupena sijajna koprenka, ki je na razstavi predstavljena prvič. Po teži največja je na razstavi 20-kilogramska črneča velezraščenka, ki velja za užitno, ko je mlada, hkrati pa je poznana po veliki vsebnosti antioksidantov in je zato dobra za krepitev imunskega sistema. »Užitnih gob je veliko, nekje med 400 do 500 vrst, res okusnih in zato tudi uporabnih v kulinariki pa je nekje 30 do 40 vrst,« pojasni Seljak.