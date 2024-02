Letos se obeta dolga vrsta gradbenih del

Goriški občinski svet bo ponovno zasedal v sredo, 7. februarja, ob 9. uri. Na dnevnem redu je samo ena točka, vendar je izredno pomembna, saj bodo svetniki razpravljali o enotnem programskem dokumentu (DUP) in občinskem proračunu za triletje 2024-2026.

»Pravkar pišem uvodno poročilo, ki bo kar dolgo, saj ima tudi sam enotni programski dokument preko dvesto strani,« nam je povedal goriški župan Rodolfo Ziberna, ko smo ga vprašali, katere so glavne značilnosti občinskega proračuna, ki ga bodo občinski svetniki vzeli v pretres v sredo. »Proračun je vreden približno 150 milijonov evrov, pri čemer se mi zdi pomembno, da je letos predvidenih cel kup infrastrukturnih del, ki jih bomo izvajali, ne da bi se prekomerno zadolževali,« poudarja goriški župan, ki je med raznimi letošnjimi infrastrukturnimi deli kot prvo omenil namestitev 7400 novih svetil po celem mestnem središču in tudi v primestnih rajonih. Po njegovih besedah bi nova svetila morali začeti nameščati že zdavnaj, vendar se je zvrstilo kar enajst pritožb podjetij, ki niso bila izbrana. V pristojnih uradih po županovih besedah ravnokar pripravljajo dokumentacijo za potrditev izbranega izvajalca, zaradi tega Ziberna upa, da bodo tokrat zadevo speljali do konca brez novih pritožb.

»Pred koncem leta bomo bonovili športno palačo PalaBigot, poleg tega bomo poskrbeli za območje nekdanje tržnice na debelo in za ureditev ceste med palačo Attems-Petzenstein in Škabrijelovo ulico,« pravi župan in opozarja, da so se ravno pred nekaj dnevi začela dela na Trgu Evrtope/Transalpina, ki predvidevajo tudi ureditev Fabianijevega trizoba. Prenova območja seveda poteka v pričakovanju na Evropsko prestolnico kulture 2025. V Gorici ravnokar prenavljajo tudi osnovno šolo Giuseppe Ungaretti in inštitut Lenassi, medtem ko v Dolini Korna nastaja park. Konec februarja oz. marca se bo začela obnova nekdanjega grajskega šotora, sočasno se bodo lotili tudi vrste vzdrževalnih del v nekdanjem lokalu Bastione fiorito. Med letošnjim letom bodo uredili tudi novo postajališče za avtodome na Drevoredu Oriani.