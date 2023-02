Letošnja parada ponosa FJK bo v Pordenonu

Letošnja parada ponosa Furlanije - Julijske krajine bo 10. junija v Pordenonu. Datum sta danes na Trgu Evrope-Transalpina med Gorico in Novo Gorico napovedali Alice Chiaruttini in Ambra Canciani, predsednica in podpredsednica društva Pride FVG, ki organizira dogodek.

»Vsakič predstavimo prihajajočo parado ponosa v kraju, kjer je potekala zadnja izvedba; zaradi tega smo danes na skupnem goriškem trgu, kjer se je zaključila parada ponosa, ki smo jo izpeljali 4. septembra 2021,« sta povedali predstavnici društva Pride FVG in opozorili, da je bila v zadnjih časih v Pordenonu skupnost LGBTQIA+ žrtev raznih oblik diskriminacije. »Ravno zaradi tega smo se odločili, da Pride izpeljemo v Pordenonu, kjer imamo tudi mi pravico, da stopimo na ulico in se izrečemo proti vsaki obliki diskriminacij,« je poudarila Alice Chiaruttini in pojasnila, da bodo morali v organizacijo dogodka vložiti veliko truda, zato bo dobrodošla pomoč prav vseh, ki bi radi dali svoj doprinos k uspehu prireditve.