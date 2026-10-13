Letošnje Fotosrečanje posvetili spominu na Loredano Princic

Spomin na Loredano Princic je zaznamoval letošnje, 27. Fotosrečanje, ki ga prireja slovenski fotoklub Skupina75. Prireditev že vrsto let priteguje fotografske in širše kulturne kroge na Goriškem. Tudi tokrat je na odprtje razstave v goriški Kulturni dom privabila številne obiskovalce.

Letošnja izvedba je posvečena prizadevni članici Skupine75, ki je preminila februarja. Njeni fotografski zapuščini so namenili celotno spodnjo razstavno vežo, v zgornji galeriji pa razstavljajo štirje fotografi: Enrico Gatti iz Čente, Miljko Lesjak z Jesenic, Chiara Srebernic iz Krmina in predsednik Skupine75 - Marko Vogrič iz Gorice.

Predsednica goriške Zveze slovenskih kulturnih društev Maja Humar je Fotosrečanje označila za izjemen kulturni dogodek in Skupini75 čestitala za dolgoletno delo, s katerim bogati kulturni prostor in odpira pogled onkraj domačega okolja. Navzoče sta nagovorila tudi goriđka občinska odbornica Silvana Romano in predsednik Kulturnega doma Igor Komel. Romanova je v dogodku prepoznala nadgradnjo GO! 2025, Komel pa se je Loredane Princic spomnil tudi kot športnice pri športnem združenju Dom in dejavne članice mladinskih krogov.

Sledila je predstavitev razstavljavcev. Enrico Gatti s serijo Samota, ki si jo zaslužim obiskovalce popelje na Islandijo. Miljko Lesjak, izkušen alpinist in fotograf z izostrenim občutkom za gorski svet, alpsko pokrajino prikazuje kot prostor energije, ravnovesja in vizualne moči. Chiara Srebernic je svojo serijo naslovila In Jeopardy. V njej razmišlja o krhkosti identitete in zmožnosti telesa, da kljub ranljivosti naseljuje prostor, prežet s spominom, izgubo in upornostjo.

Marko Vogrič izhaja iz urbanističnih posegov v okviru GO! 2025. S serijo GO!25+1 se leto pozneje sprašuje, kaj se je zgodilo in kaj ostaja. Njegove podobe tako postajajo razmislek o prostoru, ki se spreminja. Vse štiri razstavljavce povezuje črno-bela fotografija.Skupina75 je tudi ob letošnjem Fotosrečanju izdala bogat katalog, ki sodelujoče avtorje predstavlja v besedi in sliki. Spomin na Loredano Princic pa je segel tudi onkraj fotografij. Na prejšnjih Fotosrečanjih in drugih sorodnih prireditvah je prav ona prostor krasila s svojimi cvetličnimi kompozicijami. Letos je to nalogo z izrazitim umetniškim čutom prevzela Breda Bertalanič. Razstava bo na ogled do 24. oktobra v rednem odpiralnem času Kulturnega doma.