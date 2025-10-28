Licenc ne izdajajo, čakajo na obnovitvena dela

Goriška pokrita tržnica je potrebna prenove, vendar datuma začetka obnovitvenih del še ni na obzorju. In dokler ne bodo izvedena, goriška občina ne bo izdajala novih licenc za prevzem praznih stojnic, kar pomeni, da bo objekt s časom vse bolj prazen. »Na voljo imamo 1,3 milijona evrov, kar je dovolj le za prilagoditev objekta varnostnim predpisom, ne pa za njegovo korenito obnovo,« pojasnjuje goriški župan Rodolfo Ziberna in poudarja, da objekta nikakor ne nameravajo zapreti, kot se je v prejšnjih dneh šušljalo na družbenih omrežjih.

Pred začetkom Evropske prestolnice kulture so tudi tržnico okrasili s turkiznimi obeski, vendar drugih večjih del niso izvedli, tako da objekt ni ravno privlačen. Trgovci, ki vztrajajo, tarnajo, da so razmere vse slabše, da se bo konec leta izpraznila še ena stojnica in da je zaenkrat drugi interesenti ne smejo prevzeti. »Strah, da bi tržnico zaprli, je povsem odveč, sicer res ne izdajamo novih licenc v pričakovanju na izvedbo obnovitvenih del. Hkrati nismo obnovili treh pogodb z najemniki, ki niso plačevali najemnin. Odločiti se je treba, kaj si v prihodnosti želimo od pokrite tržnice,« pravi goriški župan Rodolfo Ziberna. »Ljudje na ulici, trgovci, novinarji me dnevno sprašujejo, kaj bo s pokrito tržnico,« je povedal in pozval občinski odbor, naj čim prej reši vprašanje obnove pokrite tržnice.

»Zadeva je kompleksna, ker so pri njej soudeleženi razni sektorji, ne gre le za infrastrukturna dela,« je na kratko odgovorila občinska odbornica za infrastrukturna dela Sarah Filisetti, medtem ko je Luca Cagliari, ki je na občini odgovoren za proizvodne dejavnosti, pojasnil, da imajo na občini dve opciji: prenoviti električne napeljave in izvesti še nekaj del s sredstvi, ki jih že imajo, ali pa pripraviti načrt za celoviti projekt obnove objekta.