Likof v Števerjanu letos 9. julija

V petek, 9. julija, bo kakor lansko leto tudi letos v Števerjanu zaživel Likof, ki ga Vinoteka Števerjanski griči in Občina Števerjan organizirata že vrsto let. Dogodek poteka navadno v začetku poletja na »placu« pred cerkvijo, kjer lahko gostje pokusijo vina domačih vinogradnikov in jedi krajevnih gostincev. Novost lanskega leta je bila predstavitev reprezentančnega vina, pridelanega iz avtohtonih sort grozdja, furlanskega tokaja, rebule in malvazije, ki ga je Občina Števerjan ustekleničila v sodelovanju z vaškimi vinarji, kmeti in drugimi občani.Tudi letos bodo 9. julija od 19. ure dalje predstavili novo letino reprezentančnega vina, na voljo bodo tudi druga vina števerjanskih vinarjev. Za jedi bosta poskrbeli dve vaški gostilni. Člani civilne zaščite bodo kakor že lansko leto prisotni ob vhodih na prizorišče, saj bodo ob vstopu zapisovali osnovne osebne podatke udeležencev; za vstop kakorkoli ne bo potrebna predhodna prijava.