Literarni mostovi med jeziki prostora

V nedeljo se je sklenil četrti Festival samostojnega založništva Gorizia Most, ki ga prireja založba Qudulibri. Festival je namenjen promociji neodvisnega deželnega založništva. V njegovem okviru se vrstijo literarna srečanja s posebno pozornostjo do poezije, pa tudi pogovori na aktualne teme v zvezi s krajevno literaturo in založništvom. Festival že od vsega začetka spodbuja spoznavanje jezikovnih in kulturnih različnosti, ki sobivajo v našem prostoru.

Tokratno izvedbo so posvetili pred kratkim preminulemu Miroslavu Košuti. Slovenska literarna produkcija je bila v središču pozornosti na drugem dnevu festivala v petek, potem ko so četrtkov večer posvetili furlanski ustvarjalnosti. Pogled so razširili s preddogodkom ob 50. obletnici udara, s katerim je v Argentini prevzela oblast fašistična vojaška hunta in v naslednjih letih pustila za sabo bolečo krvavo sled zločinov, ugrabitev in izginotij desettisočev študentov, sindikalistov in drugih oporečnikov. Založnika Qudu Patrizia Dughero in Simone Cuva, ki sta svojo dejavnost pred prihodom v Gorico pred šestimi leti začela v Bologni prav s posebno pozornostjo do Latinske Amerike in tamkajšnje politično-socialne literature, sta prebirala odlomke iz romana aktivista Daniela Tarnopolskega.

Petek je bil kot rečeno posvečen slovenski literaturi. Najprej je bil na vrsti pogovor z Renato Lapanja, vodjo novogoriške Knjigarne kavarne Maks, sledil pa je pogovor o knjigi Ivanke Hergold Nož in jabolko in predstavitev njegove italijanske izdaje v prevodu Patrizie Raveggi.

Osrednja dneva Festivala sta bila v soboto in nedeljo. V soboto dopoldne so v prostorih #stanzaqudu na Travniku uradno odprli letošnji festival. Uvodoma so Dughero, Cuva in soorganizator Giovanni Fierro predstavili program in namen dogodka, nakar so se zvrstila tri debatna srečanja.

Male založbe v FJK

Na prvem je bila v fokusu dejavnost Združenja založnikov FJK, ki povezuje kar 18 malih neodvisnih založb v deželi, med njimi tudi Mladiko in Založništvo tržaškega tiska. Združenju v zadnjem letu predseduje prav Martina Kafol iz ZTT, na srečanju pa je o njihovi dejavnosti govoril Giuliano Veliscig iz videmske založbe KappaVu. Med drugim je povedal, da se po zgledu nekaterih drugih dežel zavzemajo za to, da bi tudi FJK sprejela svoj zakon za promocijo lokalnega založništva. Cilj ni, da bi male založbe prejemale prispevke, ampak nudenje ustreznega okolja in storitev v pomoč deželni ustvarjalnosti, ki sicer pride težko v ospredje.

Govor je bil o težavah pri nastopanju na večjih knjižnih sejmih, kjer so stroški za male založbe nevzdržni. Potrebno je povezovanje. To se v neki meri že dogaja, žal pa ne brez političnega šikaniranja. Veliscig je spomnil na ostrakizem, ki ga je prav njegova založba doživljala za časa prejšnje deželne odbornice za kulturo Tiziane Gibelli, ki je KappaVu izločila in paviljona Dežele FJK na knjižnem sejmu v Turinu. »Menda so jo zmotili naslovi in vsebina kakih 4 ali 5 zgodovinskih knjig med več kot 300, kolikor jih je naša založba izdala v 38 letih delovanja,« je dejal. Zdajšnji odbornik kljub desni politični pripadnosti kaže manj predsodkov, kar pa ne velja za nekatere ljudi okrog njega, je dodal. Veliscig je izrazil pričakovanje, da bi premostili ozke poglede, ki škodijo vsem.

Sobotni program se je nadaljeval z Valentino Russo, ki je spregovorila o standardizaciji jezika med založniki, predsednica italijanskega oddelka zveze IBBY Elisabetta Lippolis pa je govorila o mladinskem založništvu. Med srečanji, ki jih je ponudil sobotni in nedeljski program, naj omenimo še izid pesniške zbirke Kristine Kočan v italijanščini z naslovom Insediamenti v prevodu Mihe Obita in Nadie Brodbeck, ki jo je izdala založba Qudu.