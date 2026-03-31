V Gorici na voljo 112 novih parkirnih mest

V Gorici je od včeraj na voljo 112 novih parkirnih mest, saj so v Manzonijevi ulici odprli novo parkirno hišo. Začetno bo mogoče avtomobile parkirati samo v prvem nadstropju, saj v pritličju morajo še izvesti nekaj del za povečanje varnosti objekta. Na goriški občini so se odločili, da bo začetno parkiranje v novi parkirni hiši v Manzonijev ulici brezplačno, kot se je že zgodilo tudi za parkirišče, ki so ga uredili na območju nekdanje tržnice na debelo v Boccaccievi ulici, in na parkirišču za avtodome na Drevoredu Virgilio. »Parkirišče v Manzonijevi ulici bodo lahko uporabljali tako Goričani kot tudi vsi avtomobilisti, ki prihajajo v mesto iz drugih krajev. Parkirna hiša se nahaja v neposredni bližini mestnega središča,« pravi župan Rodolfo Ziberna, ki ga je med včerajšnjim ogledom parkirne hiše spremljala občinska odbornica Sarah Filisetti. Ko bo odprto še pritličje, bodo pred vhodom v parkirno hišo namestili ekran, na katerem bo pisalo, koliko je prostih mest. Začetno bo v parkirni hiši mogoče brezplačno parkirati dve uri, uporabniki bodo morali ob začetku parkiranja namestiti parkirno uro.