Policisti iščejo informacije o požarih

Novogoriški policisti občane prosijo za morebitne informacije o petih požarih na Goriškem, ki so se zgodili v soboto ponoči. V enem od njih je nastala velika materialna škoda. Preiskava sicer še poteka, a policisti in kriminalisti po do sedaj zbranih podatkih sumijo, da so bili požari podtaknjeni, so sporočili s Policijske uprave (PU) Nova Gorica.

O prvem požaru je Regijski center za obveščanje Nova Gorica policijo obvestil nekaj pred 1. uro zjutraj. Na Prvomajski ulici v Novi Gorici je zagorela lesena koliba poleg nadstreška stanovanjske hiše, kjer so imeli lastniki spravljena drva in cisterno z večjo količino kurilnega olja. Požar se je razširil tudi na nadstrešek stanovanjske hiše. Materialna škoda znaša približno 20.000 evrov. Požar so pogasili Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost - Gasilska enota Nova Gorica in Prostovoljno gasilsko društvo Nova Gorica.

Slabo uro kasneje, ob 1.28, so prejeli obvestilo o drugem požaru, kjer je v celoti pogorelo šest zabojnikov za komunalne odpadke. Materialna škoda znaša približno 2000 evrov.Le nekaj minut za tem je bila policija ob 1.32 obveščena o požaru na delovišču v Ulici Gradnikove brigade v Novi Gorici, kjer je zagorela in pogorela večja elektro omarica na gradbenem stroju - separatorju, ki je v lasti ene izmed slovenskih gospodarskih družb. Škoda je ocenjena med 50.000 in 100.000 evrov.

Ob 1.48 so prejeli obvestilo o četrtem požaru v ulici Pod vinogradi v Solkanu, kjer je gorelo smrečje in drugo rastlinje ob vozišču ter na večjem vrtu. Škoda ni nastala.O petem požaru so bili policisti obveščeni ob 1.55, ko je na Ledinah v Novi Gorici zagorela manjša hiška za izposojo knjig. Nastalo je za nekaj sto evrov materialne škode. Gasilci so pogasili požar ter preprečili njegovo širjenje na v bližini parkirano osebno vozilo.

Omenjeni požari oz. požigi so predmet policijske preiskave, zato drugih podrobnosti policisti še ne morejo podati, so pojasnili. O vseh primerih požarov so obvestili pristojne pravosodne organe.

Vse občane in občanke, ki bi imeli kakršnekoli koristne informacije o požarih, pozivajo, da jih sporočijo policistom policijske postaje Nova Gorica, na telefon (05) 303 44 ali pa na elektronski naslov pp_nova_gorica.pung@policija.si. Lahko pa jih sporočijo tudi najbližji policijski postaji oziroma pokličejo na interventno številko policije 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.