Požar pogasili, rešili dve osebi in štiri pse

Goriški gasilci so pogasili požar, ki se je vnel v stanovanju v tretjem nadstropju stavbe v Ulici de Gasperi, o katerem smo poročali. Iz stanovanja so rešili dve osebi, ki so ju reševalci službe za nujno medicinsko pomoč zaradi vdihavanja dima prepeljali v bolnišnico in štiri pse. Iz preventivnih razlogov so iz stavbe evakuirali še tri osebe.

Ugotovili so, da se je požar vnel v dnevni sobi in ni poškodoval drugih lokalov. Po pogasitvi so gasilci bonificirali požarišče in so zavarovali stanovanje ter celotno stavbo.

Vzroke požara še preiskujejo. Na kraju so bili tudi policisti.