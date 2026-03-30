Ozon bo v torek presegel opozorilno vrednost

Deželna okoljska agencija Arpa opozarja, da bo danes na Goriškem koncentracija ozona predvidoma presegla opozorilno vrednost. Prizemni ozon nastane pod vplivom sončne svetlobe iz emisij hlapljivih organskih zmesi oziroma ogljikovodikov in dušikovih oksidov.

Višje koncentracije ozona se pojavljajo predvsem ob stabilnem jasnem vremenu z močnim sončnim sevanjem in šibkim vetrom. Vrednosti ozona, ki presegajo opozorilno vrednost, dražijo sluznico in dihala. Zdravniki priporočajo, da ljudje s kroničnimi boleznimi dihal in krvnega obtoka v tem času ostanejo v zaprtih prostorih, kjer je raven ozona nižja.